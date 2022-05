Quiliano, in municipio un incontro con i produttori dell’Albicocca di Valleggia

Quiliano. In riferimento alla produzione e alla gestione dell’Albicocca di Valleggia, la Città di Quiliano ha formato un tavolo di lavoro, insieme alla Cooperativa Agricola di Valleggia, alla Cooperativa Agricola Le Riunite, alla Confederazione Italiana Agricoltori, alla Coldiretti, a SlowFood e al supporto tecnico del Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola di Albenga.

Questa forma organizzata si pone, tra gli altri, l’obiettivo di “orientare e supportare le diverse aziende agricole del territorio coinvolte nella produzione dell’Albicocca di Valleggia, in merito a tematiche rilevanti come quelle della produzione del frutto, della gestione delle malattie, dell’orientamento in merito agli innesti e quanto altro di tecnicamente necessario”.

“Con l’avvicinarsi della prossima stagione di raccolta dell’Albicocca di Valleggia, si vuole relazionare in merito al lavoro svolto. Per questo motivo tutti i produttori di Albicocca Valleggia sono invitati il giorno lunedì 30 maggio alle 21 presso la sala consiliare della Città di Quiliano. Questa sarà anche l’occasione per presentare il programma di massima della prossima rassegna di ‘Albicocca di Valleggia…una passione’ che avrà il suo svolgimento nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio a Valleggia”.

L’accesso è libero, non vi è obbligo di prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del sindaco allo 019/2000503 o via mail all’indirizzo ufficio.segreteria@comune.quiliano.sv.it.