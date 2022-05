Provincia, Olivieri nomina il vice presidente e conferisce le deleghe

Savona. Il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha dato incarico agli uffici per la predisposizione degli atti per la formalizzazione della nomina a Vice Presidente e il conferimento delle deleghe.

La normativa vigente – sottolineano dalla Provincia – prevede infatti la possibilità da parte del Presidente della Provincia di nominare un Vice Presidente che eserciti le funzioni di rappresentanza del Presidente in caso di suo impedimento e altresì di poter assegnare le deleghe per un supporto operativo su specifiche materie.

Le deleghe attribuite sono: Roberto Molinaro, Vice Presidenza e delega Edilizia Scolastica, Dimensionamento e Patrimonio; Sara Brizzo viabilità; Franca Giannotta Affari legali, Idrico;

Enrica Rocca Bilancio; Paolo Lambertini Ambiente; Alessandro Navone Area crisi industriale complessa, commercio, artigianato, industria, rapporti con gli Enti per i servizi della Provincia.

Il Presidente ha dato anche indicazione per la costituzione di tre Commissioni Consiliari tematiche – di cui la già operativa Commissione Tpl Linea per l’esame delle procedure e gli adempimenti per l’affidamento in house del Servizio di Trasporto Locale (deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 17/03/2022) composta dai Consiglieri Ghersi, Giannotta, Navone, Rocca; le altre due che saranno portate all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale, convocato per il 5 maggio prossimo.

“Si tratta di un passaggio, di un adempimento a cui si è giunti per formalizzare quanto previsto come possibilità dalla normativa vigente, allo Statuto dell’Ente ed al Regolamento del Consiglio, individuando anzitutto nel Consigliere Molinaro il Vice Presidente, essendo stato lui il più votato dagli Amministratori dei Comuni della Provincia nella lista di maggioranza, definendo così ruoli e strumenti operativi, per dare seguito al lavoro svolto senza sospensioni da parte degli Organi Amministrativi dell’Ente dal loro insediamento, indirizzandosi anche all’utilizzo sistematico dello strumento della Commissione Consigliare, per migliorare ulteriormente operatività e coinvolgimento degli Amministratori” dichiara il Presidente Pierangelo Olivieri.