Progetto “Gaslini diffuso”, Linea Condivisa e Leu: “Regione in sette anni di governo ha solo creato situazioni devastanti nelle varie Asl”

Liguria. “Fa veramente sorridere che qualcuno possa pensare di esportare il ‘marchio’ Galliera in giro per la Liguria”. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale Gianni Pastorino

“Infatti, dopo la discutibile idea di regionalizzare l’esperienza Gaslini (proposta che è stata contestata da quasi tutti gli operatori sanitari e che aprirà non pochi problemi di carattere sindacale) circola l’idea di regionalizzare alcune specialità del Galliera in giro per il territorio della nostra regione”.

“Certo che Profiti non difetta di fantasia e in una situazione di grave carenza di personale e a volte anche di carenza strutturale ritiene che spostando un po’ di professionisti sanitari e facendo ‘il gioco delle tre carte’ la riorganizzazione e il restyling siano serviti. Peccato sia di questi giorni la notizia di un serio aumento della conflittualità sindacale al Galliera rispetto alla grave carenza di organico e rispetto alla corresponsione dei tanti straordinari, come avevo già denunciato in un precedente comunicato stampa del 5 aprile scorso. Avevo anche già portato la questione in consiglio regionale ricevendo da parte del presidente della regione nonché assessore alla sanità un’imbarazzante risposta, quella che Toti ripete sempre come un mantra e che recita ‘tutto ok nella sanità ligure’” prosegue il vice presidente della commissione sanità Gianni Pastorino.

“Solo che purtroppo i fatti smentiscono le parole e proprio tutto bene nella sanità ligure non va. Anzi. Denunciamo da tempo il ripetersi inaccettabile di quel fenomeno per il quale le barelle delle pubbliche assistenze vengono trattenute dal pronto soccorso del Galliera per ore e ore, con l’inevitabile conseguenza che le stesse restano bloccate: viene vanificata così la loro programmazione delle prestazioni e degli altri interventi di urgenza sul territorio. Infatti da tempo al Galliera nonostante il grande impegno del personale sanitario e di medici, infermieri, tecnici e oss che si sovraccaricano instancabilmente di turni e di fatica, la situazione non va bene. Rimane infatti per scellerata scelta politica e amministrativa un’organizzazione in grande difficoltà e solo una politica poco lungimirante può pensare di continuare così” incalza il sindaco di Bogliasco e deputato di LEU Luca Pastorino.

“Oggi in commissione regionale ci ritroviamo a discutere del progetto ‘Gaslini diffuso’. Ma se è pur vero che mancano i pediatri, è ancor piu’ vero che manca totalmente la lungimiranza di una amministrazione che nulla ha fatto nei suoi sette anni di governo se non creare situazioni devastanti nel sistema sanitario. Ora vogliono farci credere che il progetto ‘Gaslini diffuso’ possa essere la soluzione per annullare sette anni di mancate assunzioni e programmazioni che sono state semplicemente omesse da Regione Liguria, Alisa e da tutte le strutture e sovrastrutture costosissime che Toti si è inventato in questo settennato” concludono il vice presidente della commissione sanità Gianni Pastorino e l’onorevole Luca Pastorino.