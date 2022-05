Principesse in Corsia alla merenda di inclusione, genitori con figli disabili: “Chiediamo più attività per i nostri bambini”

Cairo Montenotte. Si è tenuta ieri, sabato 14 maggio, al Parco delle Ferrere la merenda di inclusione organizzata da un gruppo di genitori che ha unito le forze per far sentire la propria voce.

“Siamo stanche di essere lasciate sole” è il messaggio che alcune mamme hanno voluto lanciare in questa occasione che, oltre avere un obiettivo serio, è trascorsa all’insegna dello svago e del divertimento per i bambini affetti da disabilità.

I genitori che hanno organizzato l’iniziativa chiedono maggiori aiuti per i propri figli con disabilità. “Sono tanti i problemi cui veniamo incontro con l’avvento dell’estate – ha espresso Simona Vignolo che, insieme a Debora Manfrici, ha dato il vita alla giornata di solidarietà -: dal trovare un campo estivo non troppo costoso alla mancanza di attività, laboratori di volontariato, oltre strutture dedicate per far interagire in sicurezza bambini con disabilità e bambini normodotati. A mancare sono anche giochi accessibili ai disabili”.

A essere richiesti anche un supporto nelle spese e uno sportello psicologico gratuito dove possano rivolgersi sia i membri della famiglia che i bambini con disabilità. “E’ davvero difficile trascorrere le estati con questi problemi – ha aggiunto Vignolo -. Speriamo che con questa nostra prima iniziativa si muova qualcosa e si vengano a formare delle occasioni in più e accessibili anche dal punto di vista economico per il tempo libero dei nostri figli”.

Durante il pomeriggio a intrattenere i bambini sono state le Principesse in Corsia che hanno portato un po’ di allegria nel parco. Non è mancata poi la gustosa merenda a base di pane e nutella per tutti. Questa è stata anche l’occasione per raccogliere alcuni fondi per l’ospedale San Paolo di Savona.