Prima Categoria: sarà la Campese l’avversaria play off del Savona

Mercoledì sera al “Picasso” di Quiliano, il Savona giocherà la finalissima play off del girone “b” di Prima Categoria contro la Campese. In palio, c’è l’accesso alla fase regionale. Un iter che molto probabilmente porterà la vincitrice nel campionato di Promozione.

Gli striscioni hanno avuto accesso all’ultimo atto degli spareggi del proprio girone in virtù dell’ampio margine di distacco con la quinta in classifica. La Campese, terza forza del torneo, ha giocato la semifinale contro il San Cipriano.

La formazione di mister Meazzi ha vinto trascinata dal suo uomo simbolo: Giovanni Criscuolo. L’esperto fantasista ha realizzato la doppietta che ha sancito il 2 a 0 finale. In campionato, è sempre finita in parità tra Savona e Campese. Se al termine dei supplementari si fosse in parità, passerebbe il Savona per il miglior posizionamento alla fine della regular season.