Prima Categoria, la Carcarese gioca a poker con la Sampierdarenese: assolo biancorosso

CARCARESE – SAMPIERDARENESE 4-0 (3′ Zizzini, 48′ Brovida, 76′ Revello, 87′ Brignone)

46’ Triplice fischio

42′ POKER! Gol meritato per un super Brignone che mette la ciliegina sulla torta alla sua prestazione con un un perfetto mancino che finisce all’angolino

38′ Volga prende il posto di Alò

37′ Rasoiata di Orcino dal limite, fuori di poco

36′ Cross di Orcino di Revello che di testa manda a lato

35′ Reale per Dematteis

33′ Mombelloni lascio il posto a Vero

31′ TRIS! Cioccolatino di Brignone per Revello che mette a sedere il portiere e tutto solo deposita in rete

29′ Cross di Revello dalla sinistra, bomba di Alò che si stampa sul palo

28′ Entra Orcino, esce Zizzini tra gli applausi

27′ Filtrante perfetto di Revello per Zizzini che lascia i difendersi sul posto e si trova da solo di fronte a Zini, ma l’arbitro fischia l’ennesimo fuorigioco

14′ Conclusione tesa di Mombelloni di poco a lato

11′ Primo cambio anche per mister Chiarlone: Brovida lascia il posto a Revello. La Carcarese passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3:

9′ Parodi ci riprova in volè, Giribaldi risponde ancora sicuro e blocca

7′ Rivoluzione per i genovesi: escono Panarello, Cadenasio, Percivale, entrano V. Pittaluga, Mastrogiovanni e Costa

3′ GOOOOOL! Tre giri di lancetta e anche nella ripresa arriva puntuale il gol della Carcarese: questa volta a realizzarlo è bomber Brovida imbeccato alla perfezione da Brignone, difende il pallone, si gira e fulmina Zini

1′ Parte la ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo

38′ Corner dalla destra, incornata di De Moro centrale, Giribaldi blocca

27′ Carcarese pericolosa, ma più volte pinzata in fuorigioco

24′ Triangolazione veloce tra Parodi, Camoirano e Pioggioli, quest’ultimo davanti alla porta prova a calciare, ma viene fermato da un intervento tempestivo di Croce. sull’angolo successivo, Giribaldi devia in mischia di pugno

16′ Azione insistita della Carcarese che si conclude con il tiro di Alò a porta vuota, Musiari salva in acrobazia

8′ Tiro di capitan Morani, deviato dalla mischia, Giribaldi d’istinto respinge salvando la porta biancorossa

5′ Conclusione di Parodi dal limite, che si spegne sul fondo

3′ GOOOOOL! Apertura di Spozio per Dematteis che accelera e mette dentro per Zizzini che di piatto infila il vantaggio

Si parte alle 18:02

PRIMO TEMPO

Carcare. Una nuova tappa della stagione per la Carcarese e la Sampierdarenese che, dopo aver festeggiato il primo posto nei rispettivi gironi, scendono nuovamente in campo, questa volta per conquistare il titolo regionale. Fischio d’inizio alle ore 18:00 al Candido Corrent.

Per qualificarsi alla finalissima, però, le due formazioni dovranno vedersela anche con il San Desiderio. Chi arriverà primo del triangolare affronterà la vincitrice di Caperanese – Marolacquasanta.

Due gironi differenti, ma sicuramente a vincere con maggiore facilità sono stati i biancorossi che nelle ultime tre partite hanno avuto la possibilità di giocare solo per le statistiche assicurandosi lo scudetto in anticipo. Dall’altro canto la Sampieradrenese, seppur vincente nello scontro diretto con il Savona, ha potuto festeggiare solo domenica scorsa aggiudicandosi il girone nell’ultima giornata contro il Fegino.

Gambe più pesanti dunque per i genovesi, ma testa più pronta. Ma non è detto che il turnover dei biancorossi, che non hanno mai smesso di collezionare successi, non aiuti la squadra di mister Chiarlone ad affrontare al meglio il mini torneo.

Ritornando ai numeri, sontuosi per entrambe le parti, anche se a saltare più all’occhio sono i dati dei valbormidesi.

Carcarese: 22 partite giocate, 20 vittorie, 1 sconfitta (all’andata contro l’Andora) e 1 pareggio (al ritorno con l’Altarese), entrambe in casa. Prima difesa del girone con appena 10 reti subite e primo attacco con la bellezza di 70 gol segnati e il vanto di avere in rosa il capocannoniere Gabriele Brovida (per lui 19 marcature).

Sampierdarenese: 24 partite giocate, 18 vittorie, 3 sconfitte (contro Speranza e San Cipriano all’andata e contro la Vecchiaudace al ritorno) e 3 pareggi (tutti in trasferta). Prima difesa del girone con 18 reti subite e sesto attacco con 52 gol segnati. Punto di forza è il playmaker Morani, uno dei migliori della categoria.

Come disse un noto allenatore, la prima cosa che si guarda in una squadra è la differenza reti. E da questi numeri, sembra che la Carcarese, sulla carta, abbia possibilità di vincere 60 a 34. Ma la palla è rotonda e il campo giudicherà chi si merita questa prima sfida.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Dematteis, Alò, Brignone, Zizzini, Brovida. A disp.: Briano F., Basso, Orcino, Reale, Revello, Manti, Vero, Volga, Clemente. All. Loris Chiarlone

SAMPIERDARESENE: Zini, De Moro, Panarello, Cadenasso, Musiari, Caroglio, Parodi, Morani, Poggioli, Percivale, Camoirano. A disp.: Lo Vecchio, Pittaluga V., Mastrogiovanni, Costa, Cornero, Biagini. All.: Roberto Pittaluga

ARBITRO: Simone Dinapoli di Savona