Il Pontelungo trionfa in Coppa Liguria: battuto in finale il San Cipriano

PONTELUNGO 3 (48′ Guardone, 67′ 75′ Sfinjari) vs SAN CIPRIANO 2 (33′ Sigona, 82′ Olanda)

Buon pomeriggio dallo stadio “Ruffinengo” di Legino. Oggi è un tempo quasi estivo, un bel cielo azzurro fa da scenario ad una partita che porterà ad un trofeo: la finale di Coppa Liguria di Prima Categoria.

A contendersela ci saranno una savonese, il Pontelungo di mister Zanardini, e il San Cipriano proveniente dal genovese. I primi saranno impegnati nella fase regionale, avendo vinto contro l’Aurora settimana scorsa, mentre i secondi non vi parteciperanno avendo perso contro la Campese, ma una finale è giocata per vincere e sarà questo l’obiettivo primario.

Le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Rossi, 2 Gerini, 3 Garibizzo, 4 Greco, 5 Calandrino, 6 Caputo, 7 Nardi, 8 Badoino, 9 Daddi, 10 Sfinjari, 11 Guardone. A disposizione di mister Zanardini ci sono: 12 Ferrari, 13 Enrico, 14 Bovio, 15 Paltrinieri, 16 Perrier, 17 Chariq, 18 Giampà.

San Cipriano: 1 Carbone, 2 Villa, 3 Sigona, 4 Guida, 5 Merlo, 6 Vargiu, 7 Vicini, 8 Paolessi, 9 Vulpes S, 10 Olanda, 11 Lalli. A disposizione di mister Siri ci sono: 12 Semino, 13 Vulpes G, 14 El Atiki, 15 Pozzati, 16 Montecucco, 17 Lipani, 18 Rosasco.

L’arbitro dell’incontro è il signor Alessandro Mazzoni della sezione di Chiavari, coadiuvato dalle assistenti Sciutto di Novi Ligure e Doci di Savona.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischia Mazzoni, comincia la finale!

5′ Si fa subito avanti il San Cipriano con la conclusione di Olanda, di pochissimo fuori.

6′ Avvio di studio tra le due formazioni, che iniziano i primi attacchi per cercare di captare i punti deboli dell’avversario.

7′ Daddi calcia al volo da una posizione defilata all’interno dell’area: il pallone esce in rimessa laterale, ma il Pontelungo si fa pericoloso.

20′ Nulla da segnalare in questi minuti di gioco, diventato più spezzettato per via di un susseguirsi di falli e affaticamenti per via del notevole caldo di oggi pomeriggio.

22′ Come non detto, arriva un’altra conclusione da fuori, ancora di Olanda: stavolta però la sfera finisce abbondantemente alta sopra la traversa.

24′ Carbone para in due tempi una conclusione da fuori dei ponentini, evitando per un istante l’avvento di Daddi pronto alla capitolazione.

31′ Si allungano le squadre e iniziano i capovolgimenti di fronte: si vuole attaccare senza paura alla ricerca del gol che andrebbe a sbloccare l’incontro

32′ Prima ammonizione della partita: a beccarsela è il granata Caputo.

33′ SIGONA! GOL INCREDIBILE DEL NUMERO 3! Sulla ribattuta da un calcio di punizione il centrale genovese fa partire un sinistro pazzesco che fa andare la sfera direttamente all’incrocio dei pali! San Cipriano davanti, ora i granata devono rincorrere.

36′ Carica i suoi Daddi invitandoli a non mollare e ad attaccare con coraggio: “Non vedete che sono alti, forza dai che è lunga!”

40′ Guida entra male su Guardone e si becca il giallo.

42′ Contatto in area tra Sfinjari e Merlo: per il direttore di gara è il granata ad aver commesso fallo, quindi fischia a favore della difesa.

44′ Greco deposita in rete ma è in posizione irregolare, già segnalata precedentemente al momento della sponda di testa di Daddi.

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: conduce il San Cipriano grazie alla rete strepitosa di Sigona.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la gara. Per ora non ci sono ancora cambi, ma Zanardini ne sta facendo scaldare ben 5: c’è bisogno di un cambio di passo per riprenderla.

2′ Dopo una bella azione sulla laterale destra, Gerini cambia tutto e serve Sfinjari tutto solo dall’altra parte: il numero 10 rientra e calcia tra le braccia di Carbone.

3’GUARDONE! IL PAREGGIO DEL PONTELUNGO! Ancora Gerini protagonista con una conclusione da fuori: stavolta l’estremo difensore genovese non riesce nella presa e la respinta finisce sui piedi del numero 11 che non può sbagliare. Eccolo il cambio di passo, eccolo il pareggio ed ora la gara si accende.

6′ Ora è il Pontelungo ad aver preso coraggio, meno convinti di prima i genovesi che devono ristabilizzarsi dopo il pari.

13′ CARBONE SALVA I SUOI! CHE OCCASIONE PER IL PONTELUNGO! Un lancio dei granata viene colto dalla coppia Caputo-Daddi. Accorgendosi di essere in fuorigioco, il numero 9 si defila e lascia spazio a Caputo che stoppa e calcia indisturbato: la risposta del numero 1 è prodigiosa e reattiva, il San Cipriano si salva!

16′ San Cipriano uscito momentaneamente dalla partita, sono i granata ora a spingere sull’acceleratore alla ricerca del vantaggio. Per questo motivo Siri effettua un cambio: fuori Vicini per El Atiki.

20′ Lalli pizzica un pallone in area che si avvia pericolosamente in porta ma la traiettoria viene intercettata, anche per via della lentezza della sfera.

22′ SFINJARI! ANCORA LUI, L’UOMO DELLE FINALI! In mezzo a due il numero 10 calcia sul primo pallo e segna un gol da grande attaccante: una settimana da ricordare per l’ex Finale, ora il Pontelungo è avanti. Il centravanti si è tolto la maglia e viene ammonito, ma non protesta naturalmente…

23′ Zanardini rileva Nardi per far entrare Chariq.

25′ Vicinissimo al tris il Pontelungo! Guardone vede fuori dai pali Carbone e calcia con tutta la sua forza: non esce di molto la sfera, che pericolo!

29′ Villa calcia al volo da fuori ma il pallone finisce abbondantemente fuori. Intanto il San Cipriano rileva Paolessi per Pozzati.

30′ DOPPIO SFINJARI! 3-1 PONTELUNGO, UNA SENTENZA! L’incornata è vincente e i granata vanno avanti di due! Si dispera Carbone, esulta tutta la panchina.

34′ Fuori un applauditissimo Gerini per far spazio ad Enrico.

37′ ATTENZIONE AL SAN CIPRIANO, ARRIVA INASPETTATAMENTE LA RETE DEL 3-2! Una conclusione di potenza di Olanda la riapre.

40′ Fuori Lalli per Montecucco, l’altro cambio del San Cipriano.

41′ Ammonito anche Daddi per proteste. Intanto esce Guardone ed entra Giampà: momento chiave della gara, manca poco al termine.

45′ L’arbitro assegna cinque minuti di recupero

48′ Ammonito Chariq. Entra Paltrinieri al posto di Sfinjari, applauditissimo dal pubblico

50′ E’ FINITA! LA COPPA LIGURIA DI PRIMA CATEGORIA E’ DEL PONTELUNGO! Gli albenganesi alzano il trofeo grazie ad un’ottima prestazione di tutta la squadra. Sfinjari, man of the match, si conferma l’uomo delle finali

La squadra del Pontelungo col trofeo