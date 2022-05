LIVE: ALTARESE – CARLIN’S BOYS 2-1 (49’ Ciappellano, 62’ Campagnani, 71’ Giglio aut.)

71’BIS GIALLOROSSO! Cross di Carpita dalla sinistra, nel tentativo di deviare colpisce di testa capitan Giglio, ma la traiettoria non è quella che avrebbe voluto: autogol e 2-1 Altarese

23’ Esce Altomonte per Costo

20’ Mister Molinaro si gioca il primo cambio: Lasio per Ferro

17’ PARI! Il neo entrato Campagnani mette subito la sua firma: la sua punizione dal limite vale il pareggio. Se il risultato non dovesse cambiare, si andrà ai supplementari

16’ Proteste per un fallo di Giorgetti in area ai danni di Messina, l’azione continua e il difensore locale atterra duramente l’avversario prendendosi il giallo. Punizione dal limite

15’ Conclusione dalla distanza di Calderone che pressato dall’avversario non riesce a centrare lo specchio

13’ Campagnani prende il posto di Bacigaluppi entrato nel primo tempo

7’ Ammonito per simulazione Messina tra le protesta della panchina che chiedeva un rigore

4’ GOOOOOL! Sbaglia l’uscita Barbera, la sfera finisce a Ciappellano che dalla trequarti vede la porta sguarnita e ci prova: Altarese in vantaggio

2’ Cross sul secondo palo per Carpita che in semirovesciata prova a sorprendere Barbera, ma non riesce nel sul intento

1’ Via alla ripresa, nessun cambio

SECONDO TEMPO

47’ Finisce il primo tempo

34’ Prende sempre più coraggio l’Altarese: cross in area, incornata di Ciappellano allontanata dalla difesa

31’ Sforbiciata di Ormenisan, Barbera risponde e salva i nerazzurri. Parte il contropiede della Carlin’s: Calderone per Lanteri che calcia, ma Costanzo in uscita bassa copre la porta

28’ Ammonito Ferro

25’ Grande occasione per l’Altarese: conclusione dal limite di Franceri, Barbera tocca e la palla si stampa sull’esterno della traversa

20’ Filtrante perfetto di Ormebisan per Ciappellano, ma è bravo Fontana a coprire in area. Il pallone finisce sul fondo

19’ Tiro dalla distanza di Cianci che non crea problemi a Costanza che abbraccia il pallone

17’ Fin qui meglio la Carlin’s, più propositiva, ma l’Altarese è compatta

11’ Lancio lungo per il neo entrato Messina che si trova solo davanti a Costanzo che in uscita allontana la minaccia con il pugno

7’ Brutta notizia per la Carlin’s: infortunio per Cascina, sostituito da Messina. Berrica decide anche di cambiare anche Vecchiotti con Bacigaluppi

1′ Si parte alle 15:00

Carcare. Partita importantissima oggi al Candido Corrent dove l’Altarese ospiterà la Carlin’s Boys, sfida valevole per il primo turno di play out del girone A di Prima Categoria.

Fresca la delusione dei valbormidesi che, a causa della sconfitta subita nel derby contro il Mallare, non hanno raggiunto la salvezza diretta ed ora rischiano la retrocessione. Una stagione quella dei giallorossi che ha avuto un trend negativo soprattutto nella seconda parte del campionato. I ragazzi di mister Molinaro, infatti, hanno conquistato appena 8 punti nel girone di ritorno (21 quelli totali) e non vincono una partita dal 13 febbraio, quando hanno battuto il Millesimo.

Stesso bottino anche per la Carlin’s che nelle sfide di ritorno ha collezionato due vittorie, due pareggi e ben sei sconfitte chiudendo così il campionato a quota 19 punti. E tre di questi li ha conquistati proprio con l’Altarese battuta all’andata con un rotondo 4 a 0. Ma quando le due formazioni si sono rincontrate ad aprile, il risultato è stato un pari (1 a 1).

Ora si affronteranno per l’ultima volta in questa stagione: chi vincerà potrà festeggiare la permanenza in Prima Categoria, chi perderà invece dovrà ancora superare lo scoglio Oneglia e, in caso di successo, evitare la retrocessione.

FORMAZIONI

ALTARESE: Costanzo, Giorgetti, Eboli, Carpita, Vassalli, Marsio, Salani, Franceri, Ferro, Ormenisian, Greco, Ciappellano. A disp.: Novello, Palmiere, Shahini, Iacobino, Brahi, Lasio, Venturino, Guastavino. All. Gianluca Molinaro

CARLIN’S BOYS: Barbero, Sajetto, Cianci, Fontana, Giglio, Vecchiotti, Altomonte, Lanteri, Cascina, Calderone, De Nicola. A disp.: Maiano, Bacigaluppi, Arroub, Messina, Costo, Campagnani, Orlando. All. Pasquale Berrica

ARBITRO: Simone Battiato di Genova