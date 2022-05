Prima A, Pontelungo e Aurora ai playoff. Il Mallare si salva, scende il Borghetto

Si è concluso il campionato di Prima Categoria A e la classifica si è cristallizzata definitivamente come non è mai stata nel corso della stagione, tranne nel primo posto: la Carcarese schianta 3-0 l’Andora, che rimane fuori dai playoff, e termina la sua annata a 61 punti.

Andora e Pontelungo battono le due imperiesi e si posizionano in zona playoff, che permetterà loro di incontrarsi già domenica prossima per giocarsi una possibilità di promozione: 4-2 per i bianconeri in casa della Carlin’s Boys e un netto 3-0 dei valbormidesi all’Oneglia.

La San Filippo Neri e l’Argentina si sono sfidate in una partita pirotecnica con un risultato dai 12 gol totali: è 6-6!

Il Millesimo batte 4-0 il Borghetto che retrocede in Seconda Categoria, nonostante un’ottima ripresa nella seconda parte di stagione, mentre il Mallare batte in casa 3-1 l’Altarese e si tira fuori dalla zona playout: è salvezza!

CLASSIFICA

Carcarese 61 pt (Campione)

Pontelungo 46 pt (Playoff)

Aurora 46 pt (Playoff)

Andora 38 pt

Argentina 34 pt

Millesimo 32 pt

San Filippo Neri 24 pt

Mallare 24 pt (Playout)

Altarese 21 pt (Playout)

Carlin’s Boys 19 pt (Playout)

Oneglia 13 pt

Borghetto 11 pt