Prima A, al Riva c’è la finale playoff: Pontelungo e Aurora in campo per sognare la Promozione

Albenga. Buonasera a tutti dallo stadio Annibale Riva. Aurora e Pontelungo si giocano la finalissima play off del girone A di Prima Categoria. Chi vince potrà continuare la corsa verso il sogno Promozione disputando la fase regionale.

Entrambe le squadra ne vengono da stagioni esaltanti, tanto che meglio di loro ha fatto soltanto una corazzata come la Carcarese. Terminato il campionato a pari punti, la classifica avulsa premia la formazione di Zanardini, che potrebbe festeggiare in caso di parità al termine dei tempi supplementari.

Le formazioni in campo:

Pontelungo: 1 Rossi, 2 Alizeri, 3 Garibizzo, 4 Greco, 5 Calandrino, 6 Caputo, 7 Guardone, 8 Badoino, 9 Perrier, 10 Sfinjari, 11 Chariq. A disposizione di mister Zanardini ci sono: 12 Ferrari, 13 Gerini, 14 Bovio, 15 Enrico, 16 Paltrinieri, 17 Ferrara, 18 Nardi, 19 Giampà, 20 Paradisi.

Aurora: 1 Ferro, 2 Di Noto, 3 Pesce, 4 Piccardi, 5 Pizzolato, 6 Ognjanovic, 7 Riolfo, 8 Rebella, 9 Berta, 10 Laudando, 11 Muca. A disposizione di mister Adami ci sono: 12 Richero, 13 Briano, 14 Delfino, 15 Pisano, 16 Adami, 17 Bignoli, Di Natale, Ferretti

Arbitra l’incontro il signor Lorenzo Pettirossi della sezione di Genova.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischia Pettirossi, inizia la finale!

7′ Inizio di grande intensità ma ancora nessuna occasione da segnalare.

11′ PONTELUNGO VICINISSIMO AL GOL! Azione personale di Chariq che si accentra “alla Robben” e tenta la conclusione a fil di palo: palla di poco fuori, brivido per i valbormidesi.

14′ Ancora gli ingauni in avanti con la conlusione di Caputo, deviata in corner da Ferro: Aurora in difficoltà in questi ultimi cinque minuti.

17′ Ci prova anche Chariq ma la sfera finisce abbondantemente fuori.

22′ Finisce qui la partita di Berta. L’attaccante si accascia a terra dopo aver già risentito di alcuni fastidi muscolari qualche minuto prima. Adami inserisce Pisano e ridisegna la squadra con un 3-5-2.

26′ Proteste tra le fila ospiti per un fallo di mano in area da parte di un difensore granata: per Pettirossi non c’è nulla, si gioca.

29′ Caputo tira da fuori ma allarga troppo, è out.

30′ Chariq finisce a terra e l’Aurora recupera il pallone, ma Pettirossi ferma tutto per fischiare il fallo. Non ci sta la panchina ospite e il fischietto genovese, dopo aver già avvertito più volte, si avvicina e ammonisce un componente di questa.

35′ Sfinjari serve perfettamente Chariq che si avventa pericolosamente verso la porta, ma Ferro esce prontamente e lo induce ad allargarsi sulla destra: la difesa rientra e al momento del cross sventa il pericolo proprio l’estremo difensore, per poi lasciare ai compagni il compito di spazzare la sfera il più lontano possibile.

36′ ANCORA PONTELUNGO! Stavolta è il numero 10 a trovarsi a tu per tu con Ferro dalla sinistra: tiro che sembra indirizzarsi in rete, ma finisce debolmente a fil di palo! Aurora in affanno in questa fase della gara.

38′ INCREDIBILE RIBALTAMENTO DI FRONTE, TUTTO IN UN MINUTO! Guardone si fa ipnotizzare da Ferro dopo aver ricevuto una bella palla da Sfinjari. Dopo il corner parte il contropiede ospite con Laudando completamente solo lanciato a rete: stessa sorte di Chariq, ma Garibizzo rientra a tutta velocità e salva miracolosamente i suoi togliendo la sfera dalla linea di porta! Sulla ribattuta è ancora il numero 10 ospite a calciare, ma Rossi è pronto e respinge: azione per cuori forti!

45′ Finisce a reti bianche e senza recupero la prima frazione di gioco: più Pontelungo rispetto all’Aurora, anche se i valbormidesi hanno avuto le loro occasioni per passare in vantaggio.