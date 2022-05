Priamar vs Spotornese, il gol vittoria di Vallone

Savona. Una bolgia assordante di un pubblico delle grandi occasioni. Al 116esimo la zampata di Federico Vallone fa esplodere di gioia i tesserati della Priamar, mentre quelli della Spotornese protestano per un fallo in attacco sul portiere .

La corsa di tutta la panchina a inseguire quella dell’undici titolare verso la tribuna rappresenta tutta la gioia per una vittoria che vale molto: dopo l’ufficialità dei ripescaggi, ci potrebbe essere la promozione in Prima Categoria.

In ogni caso, al “Ruffinengo ” è andata in scena una grande serata di sport durata 12o minuti, ma anche qualcosa in più.