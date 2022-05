Priamar, Bresci festeggia la vittoria dei suoi: “Disputata una grande partita, questo campionato con la Seconda Categoria c’entra poco”

Savona. Questa sera allo stadio Ruffinengo è andata in scena Spotornese-Priamar, ultimo atto dell’edizione 2021/2022 del Girone B del campionato di Seconda Categoria. Una gara dalle mille emozioni, valevole per i playoff, è stata vinta dalla Priamar (con il risultato di 1-0, ndr) successivamente alla disputa dei tempi supplementari, un grande traguardo per i ragazzi di Alessio Bresci incontenibili nei festeggiamenti al termine del match.

A raccontare le sensazioni post partita ci ha poi pensato proprio l’allenatore dei rossoblù, tecnico il quale ha esordito dichiarando: “Ci siamo sentiti (con mister Calcagno, ndr) prima della partita. Eravamo d’accordo che avremmo parlato insieme. C’è rispetto, stima reciproca. In questo momento sto provando davvero tante emozioni. È stata una grande partita, preparata nei dettagli. Per me è bellissimo potermi confrontare con allenatori come Luca. Questo campionato credo che con la Seconda Categoria c’entri davvero poco. Una menzione speciale va anche alla cornice di pubblico, solo ad Albenga ho avuto una tifoseria così, ma quando ho vinto i playoff da allenatore. Erano 40 anni che la Priamar non andava in Prima Categoria, per me è un’emozione immensa.

In seguito Calcagno ha aggiunto: “Affrontare una settimana del genere per me è già un motivo di crescita. La Priamar è diversa da noi perché arriva da un programma di anni con il settore giovanile, stanno facendo bene. Noi abbiamo bruciato le tappe e ci siamo trovati in una finale, questa partita ha segnato un punto di partenza e di crescita che forse nessuno si immaginava a inizio anno”.

È così terminata l’intervista ai mister Bresci e Calcagno, allenatori riusciti a dar vita ad una finale playoff davvero spettacolare ed appassionante.