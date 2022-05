Presentazioni di libri, mostre, letture ad alta voce e animazioni: a Loano torna “LOA Legge in Ogni Angolo”

Loano. Interrogare il passato, interpretare il presente e immaginare il futuro orientandosi attraverso l’unica bussola che non indica una direzione ma aiuta a riflettere per trovare la propria: il libro. È ispirata a questa idea la dodicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale del “Centro per il libro e la lettura” che torna dal 23 aprile al 31 maggio con iniziative ispirate al tema istituzionale ContemporaneaMente.

E a “Il Maggio dei Libri” aderisce anche “LOA Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con la collaborazione con l’Aps #cosavuoichetilegga?, gli “Amici della Biblioteca Antonio Arecco”, delle associazioni e delle realtà cittadine aderenti al “Patto della Lettura” e con il coordinamento artistico di Monica Maggi di “ATuttoTondo”.

Per tre giorni, dal 13 al 15 maggio, la città dei Doria sarà animata da presentazioni di libri, workshop, mostre, letture ad alta voce, animazioni e performance. Si comincia lunedì 13 maggio con “Sette lettori per sette luoghi in città”, mostra fotografica permanente in biblioteca che permetterà ai visitatori di scoprire sette luoghi speciali nei quali sono state fotografate le lettrici di #cosavuoichetilegga. Contemporaneamente si terrà il contest “Selfie-book in the city”.

I partecipanti sono invitati a postare sui loro canali Facebook o Instagram un selfie con il loro libro preferito nel loro luogo preferito di Loano aggiungendo il tag #loaleggeinogniangolocontest. La foto più interessante verrà pubblicata sui canali social istituzionali del Comune.

Sempre venerdì 13 maggio alle 21 nella biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal andrà in scena “100 volte Franca!”, recital di letture dedicato alla grande attrice Franca Valeri a cura dell’Aps #cosavuoichetilegga. Introduce la serata il professor Mauro Canova, studioso esperto della vita di Franca Valeri. Le letture sono a cura di Graziella Ghezzi, Susy Minutoli, Paola Paolino, Loredana Polli, Michele Marziano, Sara Ogando Dos Santos. Daneranno Ilaria Cozzani, Graciela D’ Agostino, Franca Damiano, Franco Carola, Gabriella Gallo, Monica Tobia, Agnese Tabbò. Regia e coreografie di Irene Ciravegna.

Sabato 14 maggio dalle 10 alle 12 la città sarà animata dalle iniziative delle realtà aderenti al “Patto della Lettura”. Alle 11 al parco giochi Pulin la “Tata Narrastorie, la sua bicicletta e amici” aspetta i bimbi per tante letture kamishibai. Alle 16 nella biblioteca civica la rassegna BiblioBimbi propone “Dire, fare, illustrare: i bambini e le bambine incontrano gli autori”. Durante il pomeriggio autori e illustratori, insieme ai lettori ad alta voce, faranno vivere a famiglie e bimbi l’esperienza della lettura degli albi illustrati. Interverranno Rino Alaimo, Daniela Carucci, Letizia Iannaccone, Sergio Olivotti e Marco Viale.

I bimbi potranno visionare i loro lavori, fare domande, farsi autografare gli albi e assistere alla presentazione dei volumi. E sarà visitabile il nuovo angolo della biblioteca dedicato ai “Giovani lettori”, per lettori dai zero anni fino agli “Young adult”.

Sabato 14 maggio a patire dalle 18 presso i locali della QM Galleria Del Conte di via Garibaldi 97 incontro con firmacopie con Cristina Rava, che presenterà il suo ultimo libro “Il tessitore” (Nero Rizzoli). Dalle 10 alle 19.30 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150 incontro e firmacopie con Matteo Perotti e Nicolò Frati, autori di “Pensieri d’inverno” e “Lame di Luce” (Linee Infinite Edizioni).

Alle 21 sempre in biblioteca prenderà il via una maratona di letture dal titolo “Leggere per comprendere il mondo”. Parteciperanno i lettori dell’APS #cosavuoichetilegga, una delegazione di alunni delle scuole loanesi, Graziella Frasca Gallo (la “gieffegi” della Gazzetta di Loano), una rappresentanza degli aderenti al “Patto di Lettura” cittadino, lettori liberi ad iscrizione. Le letture saranno intervallate da interventi musicali.

Domenica 15 maggio alle 11 nelle piazze e nei parchi cittadini si terranno nuove “letture on the road” a cura dei partecipanti al “Patto della Lettura” cittadino. Dalle 10 alle 19.30 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150 incontro con firmacopie con Antonio Gentile, autore de “L’orchestra nel silenzio” (Linee Infinite Edizioni). Dalle 16 alle 17.30 a Palazzo Kursaal andrà in scena “La mia biblioteca?”, laboratorio a cura della biblioteca civica “Antonio Arecco” e di Casa Culturaldurante il quale ragazze e ragazzi dai 6 anni in su immagineranno e costruiranno la biblioteca e il libro dei loro sogni. A cura di Monica Maggi, tata narrastorie, e Sonia Angarano, artista artigiana di Casa Cultural. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al numero 347.5031329. I posti disponibili sono 15.

Alle 18.30 in biblioteca si terrà la presentazione di “Uno di meno”, ultimo volume di Lorenzo Beccati (Oligo). Conduce l’incontro Graziella Frasca Gallo (la “gieffegi” della Gazzetta di Loano). L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano.

La sinossi. Era il più abile dei sicari, addestrato fin da ragazzo per annientare i nemici del Doge. Viveva da decenni nell’ombra di un’altra identità ma, fedele a un giuramento, Grifo è costretto di nuovo ad impugnare i suoi coltelli. Cosa si nasconde dietro alla morte del Doge Gerolamo Chiavari? Chi ricatta il Reggente? Quante persone dovrà uccidere per scoprirlo? Tra la fine del Cinquecento e l’avvio del Seicento, nello sfarzo e nell’ombra dei carrugi, in una Genova scossa da congiure e intrighi di potere, Lorenzo Beccati ambienta un affascinante thriller storico capace di far respirare l’aria del passato e di provocare forti emozioni, catapultando il lettore in un mondo fatto di misteri, amori, tradimenti e disonore.

Lorenzo Beccati, nato a Genova, nel quartiere di Cornigliano è un autore televisivo e scrittore, collaboratore stretto di Antonio Ricci è celebre per i suoi doppiaggi e per aver dato voce al Gabibbo nel programma televisivo “Striscia la notizia”, è anche la voce dei doppiaggi di Paperissima con il celebre tormentone “ti voglio bene, dobbiamo stare… vicini vicini!”. Secondo un aneddoto raccontato da Beccati, la voce del Gabibbo sarebbe quella di un ex-ergastolano che lavorava come piastrellista, con un atteggiamento di meraviglia e stupore, che si andava a mescolare con il tipico comportamento dei ragazzi della periferia genovese di quando Beccati era giovane. Ha ricevuto premi quali il Burlamacco e il premio alla satira per “Striscia la notizia”. Ha dichiarato che non esiste un segreto dietro il suo successo, ma tanto lavoro misto ad una naturale simpatia: ad esempio da quando il Gabibbo è nato non ha avuto bisogno di ridisegnarsi, difatti è stata la satira di una politica in continua mutazione che gli ha concesso il rinnovamento gratuito. Risulta essere contrario a una televisione troppo spontaneista, difatti anche se concorda con alcuni atteggiamenti naturali che un personaggio può avere, è convinto che bisogna prepararsi il lavoro, come ai tempi del “Drive in” che si arrivava a lavorare 22 ore consecutive per essere sicuri di avere le giuste battute sui giusti personaggi. All’attività di autore televisivo ha affiancato anche quella di scrittore, producendo soprattutto thriller a sfondo storico e libri comici. Tra i suoi romanzi: “Pietra è il mio nome”, “Nord 2014”, “Aenigma”, “Nord 2016”, “Il resuscitatore, il romanzo del Dr. Frankenstein italiano” (DeaPlaneta, 2019).

Per tutta la durata della manifestazione presso la QM Galleria Del Conte di via Garibaldi 97 sarà visitabile “Desein”, esposizione di libri d’arte, illustrati e fumetti in uno spazio espositivo destinato all’arte del nostro tempo, con particolare attenzione per il mondo dell’illustrazione.

Sarà sempre attivo il servizio di book-crossing presso la “Piccola biblioteca loanese” situata presso Cicli Peluffo sull’Aurelia. Inoltre, di fronte allo sportello del Maggiordomo di Quartiere presso la chiesa di Sant’Agostino e Santa Rita è attivo il book-sharing che consente di scambiare un libro già letto con uno contenuto nella bici-cargo. In questo modo avremo la possibilità di fare nuove letture in maniera gratuita.