Porto Savona, presunti errori in busta paga lavoratori Cosmopol. L’azienda ai sindacati: “Pronti a dare risposte immediate”

Savona. “Al fine di fugare qualsiasi dubbio circa la nostra volontà di addivenire ad una soluzione rapida e bonaria rispetto alle supposte criticità nell’elaborazione delle buste paga abbiamo invitato l’Organizzazione Sindacale UilTucs a partecipare a un tavolo di confronto con l’azienda, evidenziando la nostra disponibilità a fornire risposte immediate ed esaustive”. Lo dichiara Cosmopol Spa in merito alla denuncia del sindacato sugli “errori nelle buste paga”.

“Il gruppo Cosmopol si colloca tra i più importanti operatori del settore Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Ogni mese il nostro ufficio paghe elabora cedolini paga per circa 5.000 lavoratori e i nostri dipendenti hanno a loro diposizione, oltre ai consueti canali informatici, un help desk attivo 5 giorni a settimana al quale rivolgersi anche per la segnalazione di eventuali errori in busta paga. Siamo un’azienda fatte di persone che tiene in massima considerazione la soddisfazione del proprio capitale umano”, proseguono dall’azienda.

“In virtù di quanto su descritto respingiamo ogni generalizzazione rispetto a supposti rinvii nella risoluzione dei problemi, essendo abituati a farci carico delle responsabilità sociali in capo all’azienda”, hanno concluso.