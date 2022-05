Polizie locali e TPL Linea: da dicembre 500 sanzioni, in estate guardie giurate sui bus

Savona/Loano/Finale. Da dicembre 2021 sono stati fatti 16 verbali per detenzione di sostante stupefacenti a uso personale, trovato un ragazzo in possesso di un pugnale, 10 sanzioni per green pass e mascherine, 500 multe per mancanza del titolo di viaggio. Sono i numeri riportati dal comandante della polizia locale di Loano in merito ai controlli organizzati in accordo con le municipali di Savona, Finale Ligure e Tpl Linea.

Almeno tre servizi al mese, uno per città e ulteriori controlli distribuiti nelle diverse fasce orarie.

Le tre amministrazioni sono soddisfatte per il lavoro svolto e l’intenzione è quella di rinnovare l’accordo (stipulato il 31 agosto 2021) per il prossimo anno. “La collaborazione è andata oltre le aspettative. Lavorando insieme ci auguriamo i migliori successi”, ha detto Eugenio Minuto, comandante della polizia locale di Finale Ligure.

Alla base dell’accordo c’era la necessità di coordinamento per affrontare problemi che superano i confini geografici comunali: “Parliamo soprattutto dello spaccio di stupefacenti”, ha sottolineato Gialuigi Soro. L’intervento degli agenti è anche mirato alla tutela della sicurezza sui mezzi sia per i passeggeri che per il conducente: “Eravamo stati sollecitati a farlo anche dal prefetto a seguito di episodi di violenza”.

“L’unione fa la forza – aggiunge l’assessore alla sicurezza Barbara Pasquali -. Oltre a migliorare la percezione della sicurezza, si riscontrano risultati concreti”. “Gli obiettivi si possono raggiungere meglio insieme e in alcuni casi soltanto insieme”, fa eco il sindaco di Finale Ugo Frascherelli. “Abbiamo messo a sistema le risorse umane e arrivati a ottimi risultati. Sempre di più, spesso sono i cittadini a chiedere intervento della polizia locale invece che forse dell’ordine”, sottolinea il primo cittadino di Loano Luca Lettieri.

“Ringrazio i sindaci per la collaborazione – ha aggiunto il direttore generale di Tpl Linea Giovanni Ferrari Barusso -. La sicurezza sui mezzi è il primo servizio che dobbiamo offrire“.

A giugno – ha ricordato il direttore generale – arriveranno le guardie giurate sui mezzi. Il servizio richiesto dovrà essere svolto a bordo degli autobus oppure in prossimità delle fermate. Le attività dovranno poter essere effettuate, su indicazione del responsabile di esercizio di TPL Linea Srl o di un suo incaricato, attraverso l’impegno massimo di 6 unità giornaliere con turni ciascuno di 6 ore lavorative in tutti i giorni della settimana, domenica, festivi e negli orari diurni e/o notturni. La durata del contratto è di 78 settimane (suddivise tra periodo estivo e periodo scolastico) a decorrere dalla data di accettazione dell’ordine emesso dall’azienda di trasporto.

“Al mese sono un migliaio le multe fatte dai controllori”, ha concluso Barusso.