Politiche giovanili, Vaccarezza: “Attività di orientamento e misure come match point per evitare il fenomeno dei Neet”

Liguria. Secondo i dati stimati da Istat, nella nostra regione nel 2020 i Neet, ovvero i giovani che non lavorano e non studiano, sono aumentati rispetto al 2019 del 13,8%, contro un aumento del 18,7% in tutto il nord ovest.

“L’incremento in Liguria è dunque inferiore rispetto al nord ovest ma questo non significa che non si debba attenzionare il dato e continuare a mettere in atto misure a sostegno”, a dirlo il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Gli investimenti sui corsi triennali della formazione professionale e sulla filiera della formazione professionale hanno un obiettivo antidispersivo, ma a questo si aggiunge la misura ‘Match Point’ (50% formazione in aula, 50% stage in azienda con progetti presentati da enti di formazione e aziende) per il cui il sistema ha messo a disposizione dei ragazzi più di mille posti ovvero parti ad un quarto dell’aumento dei Neet – prosegue -. Regione Liguria, come sempre attenta a combattere questo problema, per far sì che non vi siano ulteriori incrementi di questo fenomeno cercherà di coinvolgere anche i genitori con webinar proposti dallo staff di Orientamenti perché aumenti la consapevolezza di chi è fuori dal sistema”.

Intanto, si è svolto l’evento ‘Orientamenti’ che “è stata un’occasione per stimolare i ragazzi nelle scelte e fare prevenzione nel confronti del fenomeno Neet: la green e la blue economy, la formazione professionale, il digitale – spiega Vaccarezza -. Un incontro come questo è importante perché ogni stimolo per i ragazzi diventa strategico così come è fondamentale fare orientamento tutto l’anno”.

“Esiste un fenomeno persistente, ovvero i ragazzi delle scuole e della formazione professionale che non sono fuoriusciti dal sistema, con i quali è stato organizzato un incontro. L’obiettivo è evitare che un domani diventino Neet Lo stand di Orientamenti ha erogato test di autoconsapevolezza per over 16 con lo scopo di identificare le singole potenzialità e motivare i ragazzi.

Incontrando gli studenti ho avuto la possibilità di stimolarli, di chiedere loro se sanno cos’è un ITS e di ricordargli le possibilità offerte dal servizio civile. Le risposte non sono sempre state pronte e scontate”.

“Bisogna insistere sugli incontri e spiegare loro percorsi come quello degli ITS in cui il sistema paese e Regione Liguria stanno investendo (ora per esempio sono aperte le iscrizioni per l’ITS del turismo, l’alta hotellerie e la meccatronica)” conclude i consigliere regionale.