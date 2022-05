Polisportiva Maremola, tutte e tre sul podio le ginnaste Silver

Pietra Ligure. Ultima gara del semestre per le ginnaste Silver della Polisportiva Maremola 1914.

Nella giornata di sabato 30 aprile, a Genova Sant’Eusebio, nella categoria LC3 sono scese in pedana Eleonora Boasso e Alice Vasquez, entrambe categoria Junior 1 (classe 2009), che si sono aggiudicate a pari merito il terzo gradino del podio

Medaglia d’oro per Rebecca Riolfo che migliora notevolmente il suo punteggio globale godendosi così questo ottimo risultato.

“Risultati meritatissimi per tutte e dal sapore dolcissimo – dicono i dirigenti della società pietrese -. Le gare riprenderanno ad ottobre ma la Ginnastica Maremola non si ferma: iniziano i preparativi per il saggio di fine anno!”.