Polisportiva Maremola, l’emozione del debutto in gara per Alice e Rebecca

Pietra Ligure. Il giorno del debutto in una gara è sempre particolarmente emozionante, ma rappresenta una bella soddisfazione e lascerà ricordi indelebili. È il caso di Alice, classe 2017, e Rebecca, classe 2016, entrambe tesserate per la sezione sezione ginnastica artistica della Polisportiva Maremola 1914 di Pietra Ligure.

Sabato 7 maggio Alice e Rebecca hanno disputato la loro prima competizione, presso il palazzetto di Genova Sant’Eusebio, il “tempio” ligure di questa disciplina, facendosi trovare pronte e mettendo in mostra quanto appreso dai corsi tenuti dai tecnici della loro società.

Come vuole la Federazione Ginnastica d’Italia, per le bimbe in età inferiore agli 8 anni non è stata fatta una classifica vera e propria ma sono state premiate di diploma e annessa medaglia, il che ha reso ancora più gratificante la loro performance.