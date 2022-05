Polisportiva AGI chiude il Paladamonte con ottimi risultati

La Polisportiva AGI ,con le sue allenatrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus, ha partecipato alla gara portando combinazioni di 3°e 1° categoria e di rassegna non competitiva con le atlete più piccole.

Medaglie e grandi soddisfazioni per la terza categoria dove Celeste Rega ha conquistato la medaglia d’oro con Ilaria Zone e quella d’argento in coppia con Elisa Burastero.

In prima categoria tutte le atlete erano al debutto nel circuito Uisp , nonostante l’emozione si sono esibite in esercizi ben eseguiti e divertenti. Hanno sfiorato il podio classificandosi al quarto posto Vittoria Burastero e Giorgia Malacarne, seguite sempre da Vittoria Burastero in coppia con Noemi Maraniello ( 6°posto) e da Eranda Spahiu con Giulia Bollorino 7°posto.

Prima gara in assoluto per le più giovani ginnaste della squadra nella rassegna: tanti sorrisi ed entusiasmo per Basso Rebecca con Bianca Spiga e Miriam Yassine in coppia con la piccola Martina Delfino di soli 4 anni . Entrambe le coppie si sono classificate in fascia bronzo. Gradino più alto del podio invece per Sveva Munari e Yara Rharibi che si sono posizionate in fascia oro.

Un ringraziamento particolare alle allenatrici per il grande lavoro nella preparazione delle esibizioni,ai genitori sempre presenti e di supporto e agli sponsor Conad e agenzia S.Sebastiano Loano. Appuntamento alla finale nazionale UISP a Città di Castello dal 3 al 5 giugno.