Pnrr, “Più Cairo” ospita l’eurodeputato Brando Benifei: “Per costruire insieme il futuro della nostra città”

Cairo Montenotte. La lista “Più Cairo”, guidata dal candidato sindaco Fulvio Briano, ospiterà nel proprio point elettorale Brando Benifei, capodelegazione al Parlamento Europeo del Partito Democratico. Un incontro nel quale si affronterà la tematica del Pnrr e dei fondi Europei.

L’appuntamento è sabato 7 maggio alle ore 18:30, nella sede del gruppo in via Roma 103. All’evento saranno presenti tutti i candidati, che saranno presentati la sera precedente nei locali della Soms “G. C. Abba”, alle ore 18:o0.

“La visita di Benifei sarà un’occasione per incontrarsi, discutere e progettare insieme ai cittadini il futuro della nostra città”, commentano dalla lista.