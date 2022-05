Pnrr, a Spotorno 3 milioni per il polo scolastico di Baxie. Il sindaco: “Un moderno edificio che accoglierà studenti dai 6 a 14 anni”

Spotorno. “Il lavoro di squadra e la competenza tecnica dei nostri funzionari hanno permesso di centrare l’obbiettivo. Spotorno avrà finalmente il suo polo scolastico unificato, un sogno inseguito da 20 anni”. Ad annunciarlo è il sindaco Mattia Fiorini.

Il progetto sarà interamente finanziato dai fondi Pnrr in seguito all’istruttoria tecnica che “ha premiato il nostro progetto, secondo in Liguria”.

“Nel dettaglio l’intervento (previsto dal nostro programma elettorale) prevede la costruzione della nuova scuola elementare presso il polo scolastico in località Baxie, unita alle scuole medie, e successiva demolizione obbligatoria della obsoleta scuola primaria ‘Sandro Pertini’ sita purtroppo in zona ad alto rischio idraulico e risalente al 1959. Così facendo avremo un moderno edificio scolastico che accoglierà tutti gli studenti dai 6 a 14 anni sito nella bellissima cornice del Parco Monticello, abbattendo al contempo le barriere architettoniche di tutto il complesso (intervento fortemente voluto dall’assessore Marina Peluffo) e, dulcis in fundo, avremo finalmente tutte le scuole in area sicura (non saremo più costretti a chiudere la scuola in caso di allerta idrogeologica).”

Il sindaco conta di “consegnare le nuove scuole entro la fine del nostro mandato”.

“Ringraziamo l’ufficio tecnico e l’ufficio pubblica istruzione del comune di Spotorno ed i rispettivi assessorati per aver coordinato con competenza l’iter della candidatura caratterizzato da tempi strettissimi, nonché l’istituzione scolastica nella persona della dirigente Rosalba Malagamba per la preziosa collaborazione che per il Comune di Spotorno parte da lontano con il tavolo tematico scuola-amministrazione iniziato in emergenza covid e divenuto poi permanente dopo essersi dimostrato efficace e strumento indispensabile di confronto scuola-amministrazione-genitori. Da una prima idea dell’amministrazione Marengo, finalmente diamo continuità ad un altra opera incompiuta ereditata dal passato. Ora l’assessore Marina Peluffo e l’ufficio lavori pubblici diretto dall’ingegner Mirco Scarrone avranno il difficile ma bellissimo compito di portare a compimento questo progetto”.