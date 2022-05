Più stranieri in Italia per lavorare nel turismo: il ministro Garavaglia apre al “decreto flussi”

Genova. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia, oggi a Genova per incontrare il governatore Giovanni Toti, la giunta regionale e gli stakeholder del settore, si rassegna ad accogliere una soluzione già sul tavolo del Governo per risolvere la grave carenza di manodopera nel settore: autorizzare l’ingresso di altri lavoratori extracomunitari oltre la quota di 69.700 già stabilita a dicembre.

“Il problema è molto serio e al momento vanno trovate soluzioni tampone, anche ahimé un decreto flussi. Oggi abbiamo necessità di trovare personale in tempi rapidissimi – ha dichiarato – Tantissimi alberghi e ristoranti sono costretti a limitare l’attività per problemi di mancanza di personale, il che è un paradosso: pare manchino dalle 300 alle 350mila figure, non solo nel settore turismo, e abbiamo una disoccupazione circa al 10%. Va da sé che c’è qualcosa che non va di molto serio nel mercato del lavoro e qualche soluzione andrà trovata nell’immediato”, ha aggiunto Garavaglia.

Il principale imputato resta il reddito di cittadinanza che spingerebbe molti potenziali addetti a rifiutare il posto preferendo il sussidio. II ministro ha ribadito la proposta “di consentire la cumulabilità del 50% del reddito di cittadinanza a fronte di un contratto stagionale, l’obiettivo è riportare più persone possibili dall’inattività all’attività”.

Ma poi “va fatto un ragionamento di prospettiva, rivedere alcune regole del mercato del lavoro che ingessano il mercato del lavoro, aprire anche una discussione con le categorie per vedere cosa si può fare a livello contrattuale per rendere più appetibile questo settore, anche ragionando sul welfare aziendale, sulla durata della stagione. Ma bisogna metterci la testa”. Senza contare che l’intoppo spesso si trova a monte: “C’è un tema culturale di prospettiva sulla formazione. Qui la nostra generazione ha una responsabilità: pare che se i figli non facciano il liceo abbiano la lebbra. Io li chiamerei tutti licei e così la facciamo finita”.

“C’è un’emergenza legata ad alcune figure professionali – commenta il presidente Giovanni Toti -. In parte è dovuta certamente alle politiche del reddito di cittadinanza che in parte hanno tolto dal mercato alcune professionalità, quelle a minore specializzazione e più basso reddito. In parte c’è un’incongruenza: in un Paese che ha il 10% di disoccupazione strutturale vedere migliaia di posti vacanti ci dice molto rispetto alla necessità di lavorare sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In Liguria abbiamo le carte in regola: stiamo investendo sulla formazione con Its e accademie, alcune posizioni restano vacanti. Il patto sul lavoro nel turismo è un’avanguardia a livello nazionale. Ci dobbiamo lavorare ancora perché è francamente inaccettabile che ci siano molte migliaia di persone disoccupate e molte migliaia di posti di lavoro vuoti con un tappo preoccupante alla crescita delle imprese”.