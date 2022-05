“Più Cairo”, la lista di Fulvio Briano presenta progetti innovativi su ecologia e ambiente

Cairo Montenotte. Ambiente, ecologia e parchi urbani: questi i temi trattati ieri pomeriggio in piazza della Vittoria durante l’incontro promosso dalla lista del candidato sindaco Fulvio Briano. Opportunità di sviluppo e inclusione, sia dal punto di vista turistico, ma soprattutto sul piano della salvaguardia di un territorio che ha bisogno di una riconversione produttiva, con meno effetti inquinanti e più posti di lavoro.

Ospiti dell’approfondimento l’architetto Marco Ciarlo, che ha spiegato come a Cairo manchi ancora una rete che colleghi i parchi cittadini non solo tra di loro ma in un sistema di reale fruizione come volano turistico, e Nicolas Meletiou, managing director di Eso (Ecological Services Outsourcing), una realtà nata nel 1999 con un servizio di gestione di rifiuti di ufficio e consulenza ambientale. Ma non solo. L’evoluzione dell’azienda è stata così rapida e lungimirante che la professione di scienziati e ricercatori ha trovato un approccio diverso, con l’obiettivo di sollecitare e sviluppare una serie di alternative di “buon Antropocene”, ovvero situazioni in cui l’influenza umana sia positiva sull’ambiente e non più distruttiva. Ecco quindi la nascita dei progetti Esosport, esosport run, esosport bike, esosport balls.

Nel dettaglio, l’economia circolare, alla base della valorizzazione di ciò che agli occhi di molti rappresenta un rifiuto, per Eso è una risorsa: scarpe da ginnastica, camere d’aria e copertoni delle biciclette o le palline da tennis, anziché finire in discarica, diventano materia prima seconda. L’associazione Gogreen onlus dona gratuitamente alle amministrazioni pubbliche questo materiale di riciclo per la realizzazione di parchi giochi e piste di atletica per far vivere il concetto di “ciclo del riciclo”. Da questi progetti sono nate le idee del Giardino di Betty e della Pista di Pietro, ovvero un parco giochi per bambini dedicato ad Elisabetta Savioni Meletiou che ha affiancato il marito nella gestione del progetto sino al 2011, giorno della sua prematura scomparsa, e una pista di atletica di sessanta metri in ricordo del grande Pietro Mennea, che ha visto il coinvolgimento della moglie Manuela Olivieri.

L'incontro del candidato sindaco Fulvio Briano oggi pomeriggio in piazza della Vittoria

Per una Cairo più sostenibile ecco che il candidato sindaco Fulvio Briano, già tra i primi amministratori a capire l’importanza della raccolta differenziata nel decennio in cui era alla guida della città, ha portato un esempio di virtuosismo ambientale, per coinvolgere grandi e piccini nel far capire che alcuni materiali da buttare possono trasformarsi in risorsa per realizzare nuovi spazi dedicati a bambini e atleti nella propria città.

“Crediamo davvero che i tempi siano maturi per una riconversione industriale che porti meno danni ambientali e più occupazione. Se i cairesi ci concederanno la loro fiducia metteremo in campo strategie innovative e sostenibili, in cui sarà fondamentale anche la condivisione e la partecipazione dei cittadini, in primis di quelli più giovani, più ricettivi nei progetti che migliorano il nostro futuro”.