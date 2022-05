Pioggia di successi per lo Yama Arashi Judo Savona al Trofeo di Novi Ligure

Novi Ligure. Due ori e due bronzi: ecco il bottino dello Yama Arashi Judo Savona al 36° Trofeo internazionale Città di Novi Ligure, svoltosi lo scorso weekend. A rappresentare la squadra savonese sei atleti, accompagnati dal tecnico Arianna Vettori.

Il primo atleta in gara, nonché il più giovane, classe 2010, è Alessio Narteni, il quale centra subito l’oro con due incontri vinti per ippon, il punteggio massimo. Sempre nelle classi giovanili, Leila Di Napoli deve accontentarsi di un settimo posto, non riuscendo ad esprimere il suo judo migliore. Greta Petrillo, cadetta, raggiunge un ottimo bronzo, vincendo per ippon due incontri su i tre svolti.

Nelle classi Seniores la Yama Arashi schiera tre atleti: Jorgino Caicedo, che dopo anni di inattività agonistica arriva settimo nella difficile categoria -81kg; Alessio Ghione, anch’egli rientrato all’attività agonistica dopo anni,

conquista un meritato bronzo; infine, Giulia Meinardi è medaglia d’oro dopo due incontri.

Commenta il presidente della società, Monica Albano: “Come non essere soddisfatti di questo gruppo, allenato da tecnici di altissimo livello, tra cui Vettori Armando e Mascherucci Roberto, specialisti delle tecniche di judo, ma anche le giovani Vettori Arianna e Meinardi Giulia, che si occupano principalmente della preparazione atletica e della parte organizzativa”.