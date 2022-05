Pietra Ligure piange la scomparsa dello storico parrucchiere Rocco Panetta

Pietra Ligure. Sgomento e commozione nella comunità pietrese per la scomparsa dello storico parrucchiere Rocco Panetta, per tanti anni in attività nel centro di Pietra Ligure e conosciuto per la sua fede e passione calcistica legata all’Inter.

Rocco Panetta si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, aveva 76 anni. Lascia la moglie Teresa e i figli Gilda e Simone.

Tanti hanno trascorso l’attesa del taglio dei capelli in compagnia di Rocco, parlando di calcio e non solo… Persona ben voluta e stimata, non solo a livello professionale, ma anche umano, sempre pronto alla battuta e al simpatico racconto di aneddoti e storie.

Il Santo Rosario sarà celebrato oggi alle 16.00 presso la camera mortuaria del nosocomio pietrese. Domani, venerdì 6 maggio, alle ore 15.00, si terranno i funerali presso la basilico di San Nicolò.

La notizia della sua scomparsa non è passata inosservata sui social, con numerosi commenti e messaggi di ricordo, affetto e condoglianze alla famiglia dello storico parrocchiere pietrese.