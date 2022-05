Pietra Ligure, inaugurato a Offenburg il parco della lavanda per festeggiare il 15esimo anniversario del gemellaggio

Pietra Ligure. Sabato scorso 21 maggio, a Offenburg, alla presenza del sindaco di Offenburg Marco Steffens, del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, dell’ex sindaco di Offenburg Edith Schreiner, dell’assessore all’ambiente e alle attività produttive Cinzia Vaianella e dei rispettivi presidenti dei Comitati per il gemellaggio Pietra Ligure – Offenburg Jess Haberer e Silvano Ferrua , è stato ufficialmente inaugurato il “Parco della Lavanda”.

Situato nell’area verde “Monsch”, lungo la Grabenallee, proprio a ridosso delle mura del borgo antico della cittadina bavarese, il parco è una iniziativa promossa dai Comuni di Pietra Ligure e di Offenburg e dai rispettivi “Comitati per il gemellaggio” per festeggiare il 15° anniversario del sodalizio fra le due città, siglato nel 2007.

Piantumate, insieme ad altre essenze tipicamente mediterranee come il rosmarino e la melissa-limone, circa 1500 piantine di lavanda petrae, il nuovo ibrido resistente al freddo e di fioritura prolungata che i maestri ibridatori dell’Associazione Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori hanno dedicato alla città di Pietra Ligure e che, a fine febbraio, sono state donate dal Comune di Pietra Ligure al Comune di Offenburg.

In occasione dell’emozionante concerto serale della StadtKappelle di Offenburg, tornata nuovamente ad esibirsi in presenza dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia, il Presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure – Offenburg Silvano Ferrua è stato nominato membro onorario della celebre orchestra sinfonica, per celebrare i 25 anni di proficua collaborazione.

“Ringraziamo il Sindaco di Offenburg Marco Steffens, Jess Haberer, e tutti gli amici di Offenburg per la meravigliosa accoglienza che, come sempre, ci riservano – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle attività produttive e ambiente Cinzia Vaianella e il Presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure – Offenburg Silvano Ferrua – Un grazie davvero di cuore alla StadtKappelle per il commovente concerto che ci hanno regalato e un grazie specialissimo a Edith Schreiner per aver voluto essere presente a questo momento bello e intenso che celebra il gemellaggio siglato durante il suo mandato da primo cittadino di Offenburg. Quest’anno il gemellaggio fra le nostre due città compie 15 anni e insieme a Jess Haberer, da decenni fautore del profondissimo legame fra Pietra Ligure e Offenburg, abbiamo coltivato il sogno di far fiorire ad Offenburg i colori e i profumi della nostra Riviera. Grazie agli amici della banda cittadina, capitanata dall’infaticabile Jess Haberer, che hanno messo a dimora le piantine e al personale dell’ufficio tecnico del Comune di Offenburg che ha preparato il terreno, questo sogno è diventato realtà e, già da alcune settimane, gli amici tedeschi possono passeggiare in un vero e proprio angolo di Liguria in Germania e godersi la bellezza della nostra lavanda ‘petrae’. Una storia, quella della nostra amicizia, che si è consolidata negli anni attraverso il moltiplicarsi di scambi turistici, culturali e sportivi, ma anche di tanta fratellanza, solidarietà e vicinanza, come nei mesi bui della pandemia quando, con una bella gara di solidarietà, ci hanno donato respiratori e dispositivi di protezione individuale. Il nostro grazie non sarà mai abbastanza e nelle piante che fioriranno, continuerà a fiorire anche il nostro ringraziamento – continuano Vaianella e Ferrua – Il gemellaggio fra Offenburg e Pietra Ligure è una realtà sempre cresciuta nel tempo e che continuerà a crescere in futuro, di cui il Parco della Lavanda ne è una bella testimonianza! I festeggiamenti non finiscono qui ma continuano a Pietra Ligure con il grande concerto della StadtKappelle al gran completo, sabato 18 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II e, dopo lo stop forzato a causa del covid, ci auguriamo vivamente di poter riprendere i frequentissimi scambi e visite che da 15 anni si susseguono tra le nostre due cittadine e ripartire e “rifiorire” insieme”, concludono De Vincenzi, Vaianella e Ferrua.