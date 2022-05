Peste suina, un nuovo caso nel genovese: in tutto 117 positività tra Liguria e Piemonte

Liguria. Salgono a 117 i casi di peste suina riscontrati tra Liguria e Piemonte. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.

Alla data del 10 maggio, in Liguria sono state riscontrate 46 positività, in Piemonte 71 positività.

In Liguria è stato individuato un nuovo caso a Ronco Scrivia (l’ottavo complessivamente in questa zona). I due casi in Piemonte sono stati evidenziati a Serravalle Scrivia (il terzo da quando è iniziata l’emergenza) e a Vignole Borbera (primo caso).