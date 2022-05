Liguria. Nuovo caso di peste suina in Liguria. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel consueto bollettino.

Al 19 maggio la mappa della “zona di protezione II” indica un totale di 124 casi, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: 74 per positività in Piemonte, 50 per positività in Liguria.

L’ultimo caso è stato segnalato in Liguria: in provincia di Genova, a Masone (primo da quando è iniziata l’emergenza).