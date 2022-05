Peste suina, salgono a 53 i casi in Liguria

Liguria. Salgono a 53 le positività in Liguria. Lo comunica l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel consueto bollettino.

I positivi sono in totale 128, delle quali 75 in Piemonte.

Gli ultimi due casi sono stato segnalati in Liguria in provincia di Genova, a Campo Ligure (tredici in totale da quando è iniziata l’emergenza).

“Ieri abbiamo appreso ufficialmente dalla Regione che l’attività di depopolamento dei cinghiali procede con estrema lentezza – ha commentato stamattina in una nota Luca De Michelis, presidente di Confagricoltura Liguria -, si parla di 400 capi abbattuti da inizio anno a fronte di una stima di 20.000 circa da abbattersi nell’intera zona rossa e nelle zone cuscinetto e, in alcuni territori, non è ancora neanche iniziata questa importante azione”.