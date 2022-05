Liguria. Sono 105 i casi di peste suina riscontrati tra Liguria e Piemonte. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta nel suo ultimo bollettino.

Al 1^ maggio sono stati riscontrati 42 casi in Liguria e 63 in Piemonte. E’ uno in più rispetto all’aggiornamento precedente.

Il nuovo caso è stato riscontrato in provincia di Genova a Rossiglione (dove sono 11 le positività da quando è iniziata l’emergenza).