Peste suina, è vero allarme nazionale. E da Sassello sì alla cattura con gabbie e abbattimenti

Sassello. I nuovi casi scoperti a Roma e nel Lazio rialzano i livelli di allarme sull’emergenza peste suina, ormai alla ribalta nazionale, al centro del dibattito e delle polemiche. Dal savonese, precisamente nel Comune di Sassello, si è voluto rompere gli indugi e agire direttamente per contrastare la diffusione del virus tra i cinghiali e le sue conseguenze per le zone dell’entroterra e le sue attività di allevamento e agro-turistiche: una ordinanza sindacale che concede il via libera alla cattura con le gabbie, nell’ambito di una sinergia tra la stessa Vigilanza Regionale e faunistica e la polizia locale, autorizzando gli abbattimenti nel territorio di competenza, mantenendo anche un costante coordinamento operativo con gli organi e le autorità pubbliche e sanitarie in campo per la situazione legata alla massiccia presenza di ungulati.

Una misura diretta e un messaggio chiaro rispetto alle condizioni di incertezza maturate in questi mesi sulle risposte all’emergenza, che ha visto non poche critiche per la mancanza di un piano abbattimenti.

CIA Savona aveva sostenuto la proposta dell’amministrazione comunale come strumento per catturare i cinghiali e procedere a controlli più rapidi: “Nella stagione dell’auspicato rilancio post-Covid il nostro territorio, le nostre aree rurali e montane assistono ad una situazione ormai intollerabile, con un piano abbattimenti insufficiente e ancora più nessuna certezza, ad oggi, su ristori per le aziende e i settori colpiti – afferma il presidente provinciale CIA Savona, Sandro Gagliolo -: ora, finalmente, una azione concreta da parte di una delle amministrazioni comunali finite nella famigerata zona rossa e che hanno visto in questi mesi lo stop imposti alla fruizione dei boschi e dei sentieri, questo nonostante nemmeno un cinghiale infetto è stato ad oggi rintracciato nei comuni della provincia di Savona interessati dalla perimetrazione”.

“Come CIA Savona invitiamo i sindaci a diventare protagonisti di gesti concreti per contrastare realmente il rischio di diffusione dell’epidemia PSA e contribuire a risolvere in maniera strutturale un problema che pare non avere una via d’uscita adeguata.

Tramite le catture con gabbie, proposta che abbiamo fin da subito sostenuto tra gli interventi da mettere in campo, si può anche aumentare il monitoraggio sulla diffusione del contagio. Ma soprattutto si getta il sasso in uno stagno rispondendo alle aspettative degli agricoltori e delle popolazioni del nostro entroterra” aggiunge il presidente dell’associazione agricola.

“Confronto tra i soggetti interessati, coinvolgimento della Vigilanza regionale per l’azione di controllo sanitario e smaltimento delle carcasse, infine le azioni indicate per l’abbattimento e/o la cattura dei cinghiali selvatici. Ora serve una vera risposta, da parte di tutti!” conclude Gagliolo.

Nell’ordinanza, dopo la premessa relativa al quadro sull’emergenza, non manca di una stoccata al flop dei controlli faunistici di questi mesi: richiesta collaborazione da parte dei cittadini e della comunità locale, rispetto all’abbandono di rifiuti con scarti alimentari e divieto assoluto di fornirli direttamente alla fauna selvatica.

Infine l’obbligo da parte dei proprietari dei terreni di tenere pulite e sgombere le rispettive aree da vegetazione infestante che potrebbe ostruire l’azione di ricerca e abbattimento prevista dal provvedimento varato dall’amministrazione comunale sassellese.