Peste suina, Costa: “I cacciatori saranno i nostri alleati nella battaglia contro il virus”

Liguria. “Lo ribadisco con convinzione, i cacciatori saranno i nostri alleati in questa battaglia contro il virus”. A dirlo in una nota è Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute.

“Apprendo con favore le manifestazioni di interesse e la volontà di Federcaccia di collaborare nelle attività di eradicazione della Peste Suina Africana, soprattutto per quanto concerne gli abbattimenti selettivi”, ha proseguito.

“Ridurre sensibilmente la popolazione dei cinghiali sul territorio ritengo sia una posizione di buon senso e necessaria per tutelare da una parte il comparto suinicolo e agricolo dall’altra l’incolumità pubblica”, ha concluso il sottosegretario.

Al 17 maggio la mappa della “zona di protezione II” indica un totale di 120 casi, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente. L’ultimo caso è stato segnalato in Liguria: in provincia di Genova, a Rossiglione (è il dodicesimo da quando è iniziata l’emergenza).