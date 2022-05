Peste suina, carcassa di cinghiale rinvenuta ad Albisola: analisi in corso

Albisola Superiore. Trovata questa mattina in via Alessandria, vicino a dei cassonetti dei rifiuti, la carcassa di un cinghiale.

Tra le ipotesi della polizia locale, la possibilità che l’animale sia stato investito da un’automobile, ma sono in corso gli accertamenti per verificare che l’ungulato non fosse affetto dal virus della peste suina.

Sul posto, infatti, è intervenuta l’Asl veterinaria che, oltre ad occuparsi di rimuovere la carcassa, ha anche effettuato tutti i campionamenti necessari per le analisi. I risultati saranno inviati lunedì e dovrebbero arrivare entro tre giorni.