Peste suina, Capua e Bassetti: “Lockdown dei maiali se il virus arriverà negli allevamenti”

Liguria. Un “lockdown degli animali” in Italia, è questo secondo la virologa Ilaria Capua, intervistata dal Corriere della Sera, il possibile scenario che potrebbe manifestarsi nel caso in cui la peste suina arrivasse negli allevamenti. Una misura che servirebbe per evitare lo stop all’export e quindi conseguenze catastrofiche per tutto il settore. D’accordo con questa tesi anche l’infettivologo genovese Matteo Bassetti.

“Ilaria Capua, da grande esperta di infezioni anche del mondo animale, ha detto una cosa corretta – ha dichiarato Bassetti all’Adnkronos Salute -. Se la peste suina arriva negli allevamenti è evidente che bisogna fermarla. Qualcosa nella catena di controllo della peste suina non ha funzionato, se dal Piemonte è passata in Liguria e oggi è nel Lazio. Di fronte ad un virus che scappa ci vogliono misure drastiche come le abbiamo avute per gli essere umani, io credo che il lockdown dei maiali o una quarantena potrebbe essere uno strumento”.

Capua ha ricordato che il virus rappresenta un “rischio zero” per l’uomo, ma non è così per gli animali. Il punto è che per debellare la malattia non esiste un vaccino: “È un virus molto selettivo. Una sorta di virus esigente, tutt’altro che di bocca buona: infetta esclusivamente i suidi (maiali, cinghiali, facoceri) e nessun’altra specie. Ma proprio questa sua caratteristica è anche un grave problema. Non siamo riusciti a produrre un vaccino che abbia livelli di efficacia e sicurezza tali da poterlo mettere in commercio”.

Secondo la virologa servirebbero misure drastiche se il virus arrivasse ad infettare la popolazione suina d’allevamento: “Mi auguro che non succeda, ma il mercato dei prodotti di origine animale funziona così. Sarebbe un disastro, perché vorrebbe dire bloccare tutta la filiera, posti di lavoro. Se non hai un vaccino è molto difficile controllare la malattia e la sua circolazione. Una volta che è arrivato all’interno di una popolazione recettiva potrebbe esplodere. Abbiamo già l’infezione in tre regioni: Piemonte, Liguria, Lazio. La prima cosa da fare è capire se c’è un legame”.

“Ho una grande stima per Ilaria Capua che su questo argomento non ha eguali”, ha rimarcato Bassetti. Che poi ha indicato come su questo problema “è importante che ci sia un atteggiamento univoco, se in Italia facciamo il lockdown degli allevamenti poi non possiamo permettere che ci sia una importazione ‘leggera’ di altre bestie. Perché questo vorrebbe dire aprire un altro fronte”.