Paura a Stella, compattatore scivola giù da una scarpata: soccorsi mobilitati

Stella. Paura a Stella San Giovanni nel primo pomeriggio odierno, dove si è verificato un incidente che, per dinamica, avrebbe certo potuto avere conseguenze peggiori.

Per cause ancora da accertare, probabilmente legate ad un problema relativo al freno a mano, un compattatore è scivolato giù da una scarpata.

Una discesa per fortuna di pochi metri, che non ha coinvolto persone o altri mezzi: nessuno è rimasto ferito in seguito all’accaduto.

Sul posto, oltre ai carabinieri impegnati negli accertamenti del caso, i vigili del fuoco che, proprio in questi minuti, stanno lavorando per spostare il mezzo incidentato. Presente anche il sindaco Andrea Castellini.