Parco Beigua, Robotti e Candia: “Vinta la battaglia contro la miniera. I parchi sono una risorsa per le prossime generazioni”

Varazze. La sentenza del Tar mette la parola fine al rischio di veder nascere una miniera di titanio nel Parco del Beigua. Una battaglia vinta, nonostante l’atteggiamento ambiguo della Regione Liguria”. Così dichiarano Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, e l’avvocato Emilio Robotti, che ha seguito l’iter legale per Legambiente .

“La Lista Sansa si è sempre opposta al decreto con cui la Regione Liguria ha concesso il permesso di ricerca per tre anni alla Compagnia Europea del Titanio. Siamo contenti di essere stati sin dall’inizio accanto alle popolazioni del Parco del Beigua, che ben conoscono i vantaggi di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio – dice Selena Candia – I parchi sono una risorsa duratura per le prossime generazione, ricordiamocelo sempre”.

Aggiunge l’avvocato Robotti: “Il Tar Liguria ha ribadito l’importanza di tutelare non solo i parchi, ma anche le zone confinanti oggetto di tutela ambientale, confermando un principio importante: l’industria mineraria non può effettuare ricerche nelle zone protette, dove non sarebbe comunque consentita l’attività estrattiva. Prima di tutto il pianeta su cui viviamo, perché il tempo è già scaduto.”