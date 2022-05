Parchi urbani come opportunità di sviluppo e inclusione: l’incontro di Più Cairo sulla sostenibilità

Cairo Montenotte. Parchi urbani come opportunità di sviluppo e inclusione. Sarà questo l’argomento dell’appuntamento organizzato dalla lista “Più Cairo” sabato 28 maggio dalle ore 16 in piazza della Vittoria, lato Monumento dei Caduti.

Un incontro dedicato quindi alla sostenibilità, così come avvenuto lo scorso weekend a Cascina Miera quando la lista a sostegno del candidato sindaco Fulvio Briano ha parlato di outdoor ed economia circolare con il ct della Nazionale italiana di Mountain bike Mirko Celestino e il direttore e giornalista di Italia Circolare Paolo Marcesini.

Sabato si toccherà un altro aspetto, quello dei parchi urbani, e a spiegare la sua visione e il suo progetto sarà Nicolas Meletiou, amministratore delegato di Eso ed Eso Recycling, un’azienda che recuperando la gomma dall’attiva sportiva (scarpe da running, palline da tennis o copertoni delle biciclette) costruisce giochi per bambini.

Un progetto che, unendo solidarietà e rispetto per l’ambiente, ha permesso di dar vita in Italia a numerosi “Giardini di Betty”, ovvero parchi gioco sostenibili realizzati in memoria della moglie di Nicolas Meletiou, scomparsa nel 2011.