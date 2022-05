Pallavolo, l’Albisola a caccia del “double”: anche la femminile può vincere la Serie C

Giornata che potrebbe rivelarsi storica per l’Albisola Pallavolo. La formazione impegnata nel campionato di Serie C femminile è infatti a un passo dalla promozione in Serie B2. Un traguardo che la società biancazzurra aveva messo nel mirino già lo scorso anno e che nel corso di questa stagione è diventato man mano sempre più concreto.

La formazione allenata dai coach Valle e Porchi deve conquistare un solo punto contro Tigullio Volley Project per staccare il pass per la categoria superiore. Il match andrà in scena nel tardo pomeriggio a Santa Margherita Ligure con fischio di inizio alle ore 18,30. La società è in fermento tanto che da Albisola partirà un pullman per sostenere la squadra: prima al termine della regular season e ora capofila del girone play off, che sta portando avanti senza sconfitte.

Dicevamo della giornata “storica”. Lo sarebbe anche perché il passaggio di categoria sarebbe il secondo per il club biancazzurro nella stessa stagione. Nel mese di aprile, infatti, era stata la formazione maschile di Elvio Ferrari a conquistare il campionato, poi chiuso con sole vittorie, e a volare in Serie B.