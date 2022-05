Pallapugno leggera: tris della Polisportiva Olimpia al torneo interregionale Libertas

Albissola Marina. Grande successo ad Albissola Marina, nella palestra Grana, al torneo interregionale di pallapugno leggera organizzato dal Centro Regionale Sportivo Libertas, in collaborazione con il comitato provinciale Fipap Savona e le asd La Fortezza Savona, Spes Savona e Come Una volta Albisola.

Alla rassegna, quella della ripartenza, dopo due anni di inattività a causa della pandemia, hanno aderito Polisportiva Castello Bra (Cuneo), Polisportiva Olimpia Ozzano Monferrato (Alessandria), Spes Savona, La Fortezza Savona, Polisportiva Murialdo (Savona) e Come Una Volta Albissola (Savona).

Il torneo era riservato alle categorie Under 15 e Over 15 e si concentrava in sfide maschili, femminili e miste. La Polisportiva Olimpia di Ozzano ha vinto in tutte le categorie Over 15. Nella categoria Under 15 il successo è andato ai padroni di casa allenati da Ursula Cianciaruso e Tiziana Tobia.

La squadra Come Una Volta A composta da Martina Rosti, Simone Rosti, Noah Caviglia, Sara Ammatuna, Tommy Pirotto, ha prevalso in finale contro i compagni di team Come Una Volta B, Diego Risso, Diego Colangelo, Stefano Andrò, Nicolò De Benedetti e Mattia Giusto.

Nella categoria femminile Over 15 vittoria per la Polisportiva Olimpia Alessandria (Sara Scapolan, Chiara Morellato, Jessica Marinoni, Valentina Ortolan e Olimpia Luparia) davanti alla Spes Savona (Lara Maffei, Sithan Dotta, Viki Gagliardo, Ilaria e Daniela D’Ostuni). Terzo posto per la Fortezza Savona (Cristina Bosio, Maida Buggio, Antonella Chietera e Emanuela Peluffo).

In campo maschile il successo è andato alla Polisportiva Olimpia Ozzano Monferrato (Marco Adrignola, Davide Baldin, Gian Lorenzo Conta e Sebastiano Adrignola) che ha messo in riga, nell’ordine, il Murialdo A (Franco Damiano, Emanuele Dotta, Nikita Salvetto, Andrea Icardo), il Murialdo B (Edoardo Franco, Michele Franco, Nicolò Icardo e Davide Perfundi. Quarto posto per la Polisportiva Castello Bra (Cuneo) che ha schierato Amedeo D’Alia, Boudail Alaeddine, Alessandro Rossi e Nicola Violano).

Nel torneo misto Over 15 sul gradino più alto del podio è salita ancora una volta la Polisportiva Olimpia A (Marco Adrignola, Sara Scapolan, Chiara Morellato e Olimpia Luparia) davanti a Murialdo A (Franco Damiano, Emanuele Dotta, Nikita Salvetto, Andrea Icardo Sithan Dotta) e Olimpia B (Davide Baldin, Jessica Marinoni, Valentina Ortolan e Gian Lorenzo Conta).

Fra i numerosi premi speciali spicca quello assegnato a Sebastiano Adrignola per l’impegno profuso per promuovere il torneo Interregionale. Afferma Roberto Pizzorno, responsabile nazionale Libertas per la pallapugno e discipline affini e presidente del Comitato provinciale Fipap Savona: “E’ stata una bella ed entusiasmante giornata di sport, una manifestazione che aspettavamo da tempo. Tanti ragazzi e ragazze sul parquet che non vedevano l’ora di giocare dopo tanto tempo. E’ stato il torneo della ripartenza, una kermesse che vuole essere è un punto di partenza, non di arrivo. Come Libertas abbiamo già messo a calendario, per fine ottobre, un’altra manifestazione a carattere interregionale che si svolgerà sempre ad Albissola, mentre altre sono in programmazione a Bra ed Alessandria. Oltre a ringraziare tutte le società partecipanti, in particolar modo quelle arrivate da più lontano, un grazie di cuore va a Tiziana Tobia e Andrea Rombolà, consiglieri regionali Libertas Liguria, Maida Buggio, segretaria della Libertas Savona, Ursula Cianciaruso, consigliere provinciale Libertas Savona, Daniele Bertolotto infaticabile tecnico e grande amico, ed Enrico Rabellino, segretario provinciale della Fipap Savona. Senza il loro disinteressato e volontario contributo questa manifestazione non avrebbe mai potuto svolgersi”.

La squadra under di Come Una Volta

Il Murialdo “A”

La squadra di Savona mista