Pallanuoto, torna il Camp organizzato dalla Rari Nantes Savona

Savona. Sono aperte le iscrizioni per Camp 2022, lo stage di pallanuoto organizzato dalla Rari Nantes Savona.

Lo stage si caratterizza per essere un camp principalmente di istruzione tecnico tattica. Sarà guidato dal direttore tecnico della Rari Nantes Savona, Alberto Angelini, che si avvarrà del coordinamento tecnico di Didieu Cavallera, responsabile del settore giovanile della Rari Nantes Savona, e schiererà come tecnici Valerio Rizzo, capitano biancorosso, e Guillermo “Willy” Molina Rios, due grandi campioni dal palmares ricchissimo, coadiuvati dall’ex centroboa Luca De Lorenzi.

La novità di quest’anno è che si comincia di domenica per terminare come sempre il sabato mattina. Lo stage si volgerà come sempre nella piscina comunale olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona, un impianto considerato tra i più belli d’Italia.

Sarà possibile scegliere tra due settimane:

Prima settimana

L’arrivo è previsto domenica 17 luglio 2022 dalle ore 14 alle ore 16 presso la Piscina Comunale Olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona.

Il termine dello stage è previsto sabato 23 luglio 2022 alle ore 12, immediatamente dopo la maxi partita che chiuderà lo stage.

Seconda settimana

L’arrivo è previsto domenica 24 luglio 2022 dalle ore 14 alle ore 16 presso la Piscina Comunale Olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona.

Il termine dello stage è previsto sabato 30 luglio 2022 alle ore 12, immediatamente dopo la maxi partita che chiuderà lo stage.

Possono partecipare allo stage ragazzi e ragazze in età compresa tra i 9 ed i 17 anni.

Prenotazioni

Le prenotazioni proseguiranno fino al 30 giugno 2022 e comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ospitalità

La struttura alberghiera che ospita i partecipanti è l’Hotel Idea in via Stalingrado a Savona.

L’Hotel Idea offre ambienti accoglienti e confortevoli, con un personale preparato a ricevere “l’invasione” dei ragazzi e ragazze dello stage.

Le stanze sono a due, tre o quattro letti, tutte con servizi interni.

La cucina particolarmente curata è di tipo familiare ed offre un menu nricco e vario.

Recapiti telefonici

Segreteria organizzativa: telefono 019-8489778

E-mail: laura.sicco@rarinantes.sv.it

(Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 17,00)

(Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

Maggiori informazioni verranno inviate, a richiesta, via mail.

La locandina del Camp 2022