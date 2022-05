Pallacanestro Alassio, settimana con cinque successi e due referti gialli nelle giovanili

Due partite in tre giorni hanno concluso la fase a orologio che vede la nostra Under 17 Gold terminare il campionato al terzo posto con un ottimo bilancio finale di 11 vittorie e 7 sconfitte in attesa di una semifinale playoff che non ci vede favoriti ma dove proveremo a ribaltare i pronostici.

Giovedì ad Alassio, con My Basket, partita stranissima dove conduciamo per due quarti, andiamo al riposo sul più 9, nel terzo quarto non segnamo subendo un 0-17 che potrebbe tramortire qualsiasi squadra ma nell’ultima frazione un 24-6 a nostro favore ci consente di vincere 55-44!

Sabato con Cus Genova va in scena quello che sarà l’anticipo della semifinale. Le prime due partite con i secondi in classifica hanno visto i genovesi prevalere sulla nostra formazione però in questo terzo match stagionale giochiamo un buon primo quarto, subiamo la rimonta genovese nei tempi centrali ma grazie a un parziale di 18-26 nell’ultimo periodo vinciamo meritatamente anche se di un solo punto, 59-60 il risultato finale.