Outdoor: “Più Cairo” ospita Mirko Celestino, ct della nazionale italiana mountain bike

Cairo Montenotte. Un appuntamento “green” per la lista “Più Cairo” guidata da Fulvio Briano che sabato 21 maggio si riunirà a Cascina Miera, nel Parco dell’Adelasia, per parlare di outdoor ed economia circolare.

L’evento inizierà alle ore 16 e vedrà due ospiti di rilievo ed importanti figure del settore. Per quanto riguarda l’outdoor, se ne parlerà con Mirko Celestino, ct della Nazionale Italiana Mountaineers Bike. Albenganese d’origine, è stato per oltre un decennio professionista su strada aggiudicandosi un Giro di Lombardia (1999) e due Milano-Torino (2001 e 2003), prima di passare alla mountain bike, dove riesce a primeggiare già nelle prime corse della stagione 2008 e nel 2010 a classificarsi secondo nella prova del campionato mondiale marathon. Un’esperienza che lo ha portato nel 2017 a prendere le redini della nazionale Mtb e ad ottenere la riconferma fino al 2024, anno in cui si disputeranno le Olimpiadi di Parigi.

Ma non solo outdoor, la lista “Più Cairo” focalizzerà l’attenzione anche sulle soluzioni “circolari” da intraprendere per un futuro sempre più green della cittadina. E lo farà attraverso una chiacchierata con un esperto del settore, ovvero il giornalista e direttore di Italia Circolare Paolo Marcesini.