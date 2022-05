Ospedale, Aria Nuova Albenga raccoglie 10 mila firme per il Ppi: “Mercoledì le depositeremo in Regione”

Albenga. Sono 10.000 le firme raccolte dal gruppo civico ‘Aria Nuova per Albenga’ a favore dell’apertura di un punto di primo intervento all’ospedale Santa Maria Misericordia. L’iniziativa ha preso il via circa due mesi fa, ed ora il gruppo è pronto a depositare le firme a Genova.

“Andremo tutti insieme il prossimo mercoledì (18 maggio) – svelano – si partirà al mattino dalla stazione di Albenga, dove saliremo sul treno per raggiungere il capoluogo ligure e recarci nel palazzo di Regione Liguria, dove protocolleremo le 10mila forme raccolte. L’invito è rivolto a tutti i cittadini che vorranno aggregarsi a noi volontari”.

“Noi – continuano da Aria Nuova per Albenga – faremo solo da ‘postini’, non vogliamo nessun merito e depositeremo le richieste sottoscritte dai cittadini per l’apertura urgente di un punto di emergenza, primo intervento o che sia chiami come ritengono. Siamo sicuri che il governatore, facendo una richiesta fattibile, prenderà in considerazione le nostre istanze”.

“Ribadiamo – concludono dal gruppo – che le firme sono state raccolte da cittadini volontari e non abbiamo costituito nessun comitato come invece è stato fatto da altri con partecipazione delle associazioni e dell’amministrazione”.