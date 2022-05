Ospedale Albenga, Tomatis (FdI): “Sansa poteva presentare un ordine del giorno, ma forse aveva paura del voto”

Albenga. “In Regione va in scena il siparietto di Ferruccio Sansa. Presenta un’ interrogazione sull’ospedale di Albenga. Aveva forse paura che se avesse presentato un ordine del giorno non lo votava la minoranza?”. Lo dice in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

Che ricorda: “Proprio il consigliere regionale due mesi fa sfilava con la sinistra e il sindaco Riccardo Tomatis in corteo per il centro albenganese, ma in Regione assume un atteggiamento ben diverso, più attento alle strategie politiche. Sappiamo bene che proprio la sinistra difende il futuro dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove arriveranno i 148 milioni di euro promessi da Toti. Sansa con quella interrogazione ha incassato una risposta scontata che il ponente savonese sapeva da mesi: Toti ha ribadito che per Albenga non verrà riaperto il pronto soccorso”.

“Caro Sansa se hai a cuore la salute degli Albenganesi presenta un ordine del giorno che impegna il presidente Toti al raddoppio del Santa Maria di Misericordia con la riapertura del Pronto Soccorso, non una banale interrogazione perché la sanità nel ponente è una cosa seria”, conclude Tomatis.