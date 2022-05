Ospedale Albenga, Distilo: “Il sindaco scriva a Toti attraverso i canali istituzionali o lo incontri”

Albenga. “Per il bene della nostra città, per rispetto delle persone che hanno manifestato, per la possibilità concreta di ottenere qualsiasi risultato qualcuno spieghi al sindaco Riccardo Tomatis che alle istituzioni non si parla attraverso i giornali ma scrivendo note, attraverso i protocolli o incontrandosi in presenza piuttosto che in video conferenza”. Il presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo torna sulla questione pronto soccorso e ospedale ingauno.

“In tre anni di amministrazione comunale – prosegue Distilo -, dopo aver votato in consiglio comunale diverse delibere d’impegno nei confronti del Presidente Toti e assessore alla sanità, non è stata inviata nessuna delibera o lettera da parte del sindaco, se non una richiesta della settimana scorsa di avere il piano socio sanitario del nostro territorio, alla Regione Liguria”.

“È veramente sconfortante scoprire che un sindaco invece di recarsi a Genova ‘un giorno sì e l’altro pure’ per difendere il territorio parli al Presidente Toti attraverso comunicati stampa come se, il presidente, fosse lì ad attendere quale sia la comunicazione istituzionale da ricevere attraverso i giornali online a nome del territorio. Qua siamo veramente in seria difficoltà e, senza offendere nessuno, è opportuno che l’ex sindaco Cangiano prenda in mano la situazione”.

“Dopo aver letto, starà già preparando la sua risposta, alla quale, smentendomi, potrebbe allegare le note firmate di suo pugno degli ultimi tre anni inviate alla Regione Liguria in difesa e a favore della sanità. Contestualmente potrebbe dire quante volte, da quando ricopre l’incarico di primo cittadino, ha convocato il distretto socio sanitario con il tema ospedale e pronto soccorso.

So di non poter essere smentito se non con falsità. Purtroppo – conclude Distilo – credo che il sindaco di Albenga assomigli molto ai ‘famosi leoni da tastiera’ presenti sui social”.