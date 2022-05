Operato al Santa Corona, i ringraziamenti di Andrea: “Da anni non vivevo più. Grazie a voi torno a sorridere”

Pietra Ligure. Mi chiamo Andrea e con questa mail vorrei esprimere tutta la mia riconoscenza e gratitudine verso l’Ospedale S. Corona, in particolare al reparto Neurochirurgia che si trova al secondo piano delle Neuroscienze.

Erano anni che ormai non vivevo più a causa dei dolori che provavo alla schiena e grazie alla professionalità del primario che è intervenuto chirurgicamente sono tornato a vivere e a sorridere.

Ma i ringraziamenti non finiscono assolutamente qua, anzi, ci tengo a far sapere a tutti che sempre nel reparto di Neurochirurgia esistono dei veri e propri angeli, persone, ragazze e ragazzi che lavorano sempre tanto e con il sorriso sempre stampato in volto, con la battuta pronta per farti tranquillizzare, che spesso diamo per scontato, ma con me non è così. Sono stati tutti super gentili, quasi come una famiglia, eppure sono stato un loro paziente per pochi giorni.

Continuate così, fate un lavoro duro, lo sapete voi, lo so io, lo sanno tutti ma il sorriso non perdetelo mai perché siete meravigliosi e avete fatto sentire a proprio agio pure un fifone come me.

Andrea De Benedictis