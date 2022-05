Only Kettlebell: Borghello e Colella d\'ORO ai Mondiali di mezza maratona

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio si sono svolti i mondiali di mezza maratona presso Salais sur Sanne, Lione, organizzati dall’ International Kettlebell Marathon Federation.

I membri della Only Kettlebell, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., che hanno partecipato alla competizione sono stati il Coach Christian Borghello e Alice Dorotea Colella.

Ed è per entrambi medaglia d’ORO!

I nostri due atleti hanno gareggiato nella disciplina dello Snatch, (strappo), rispettivamente con 28 kg e 20 kg: nei 30 minuti, tempo previsto per la mezza maratona, hanno totalizzato 465 reps, (ripetizioni), per Colella e 487 reps per il Coach Borghello, punteggio che gli assegna oltretutto il rank di Master Sport anche in questa federazione.

Si classificano entrambi al primo posto nella categoria Open portando, insieme agli altri score del Team Italy impegnato in altre discipline, il Secondo Posto sul podio per l’Italia a pari merito con il Portogallo!!!