Nuovo sito, pacchetti esperienziali e un ricco calendario di eventi: Albenga presenta la sua offerta turistica

Albenga. Presentato questa mattina all’Auditorium San Carlo il nuovo asset di comunicazione turistica che segnerà l’estate ingauna e non solo.

Tre in particolare gli argomenti che sono stati trattati durante la conferenza stampa a cui erano presenti il vicesindaco Alberto Passino, l’assessore agli eventi Marta Gaia, il presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino, e Federico Alberto, direttore creativo dell’agenzia di comunicazione savonese Studiowiki. Si è partiti dal lavoro sviluppato in questi mesi sulla riedizione del sito turistico “Scopri Albenga” realizzato in collaborazione con l’azienda Softimax; per poi passare ai pacchetti “leasure” (per vivere Albenga a 360° scoprendo tutte le sue esperienze) realizzati con la Fondazione Oddi in collaborazione con Strobe srl. Infine è stata presentata la nuova linea di comunicazione a cura di Studiowiki – agenzia associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite che ha vinto la gara di social media – grafica indetta dal Comune di Albenga nel primo trimestre dell’anno.

“Quanto presentato oggi evidenzia una pianificazione del turismo che traguarda una visione comprensoriale capace di valorizzare un territorio nel quale Albenga sarà sempre più al centro – afferma il vicesindaco Alberto Passino – In coordinamento sinergico con Ligurian Riviera, alla quale Albenga ha aderito fin dall’inizio della sua fondazione, stiamo portando avanti una strategia turistica che, anche attraverso la lungimiranza del Comitato Locale Turismo di Albenga e alla condivisione delle scelte relative all’utilizzo dell’imposta di soggiorno, ha permesso alla nostra città, non solo di essere competitiva rispetto ad un mercato in continua evoluzione, ma anche di attestarsi ai vertici del gradimento da parte dei visitatori, per la bellezza della città e la qualità dell’accoglienza, con un alto grado di reputazione positiva nei confronti dei turisti.

“Quello che presentiamo oggi, quindi, non è un punto di arrivo, ma è uno step evolutivo del sistema turismo ingauno dove l’ente pubblico, attraverso i propri uffici e amministratori, consolida le basi e rilancia tutte le potenzialità fino ad oggi inespresse” sottolinea Passino e poi aggiunge: “È nostra intenzione inoltre continuare sempre più a fare rete con gli operatori del settore perché sono loro il vero front office del turista che sceglie Albenga”.

Per quanto riguarda invece i pacchetti “leasure”, il presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino commenta: “Siamo orgogliosi di essere giunti a quello che è un punto di partenza per poter offrire a tutti i turisti, i visitatori e i cittadini della nostra città quanto di meglio essa ha da offrire in veri e propri ‘percorsi’ da scegliere in base alle proprie preferenze e attitudini. Attraverso queste box experience si potranno conoscere meglio le bellezze del territorio, la storia i suoi prodotti le sue eccellenze che, unite ad un clima particolarmente favorevole, creano un ambiente da vivere a 360° tutto l’anno e adatto a tutti.”

L’assessore agli Eventi Marta Gaia ha poi presentato il calendario estivo delle manifestazioni dal titolo “More Than Summer Albenga”. “Anche per l’estate 2022 siamo riusciti a realizzare un calendario ricco di manifestazioni di qualità e per un pubblico eterogeneo – ha detto – Saranno presenti ad Albenga grandi nomi del panorama artistico e culturale nazionale e internazionale che renderanno la nostra città una delle più attraenti mete turistiche, in Italia e non solo, grazie alla sua bellezza intrinseca e agli eventi di richiamo che stiamo organizzando”.

“Oltre agli eventi del Comune – ha proseguito – ci tengo a ricordare anche quelli organizzati dai privati e dalle associazioni. In questi anni siamo riusciti a creare una collaborazione e una sinergia che ci ha permesso di fare ‘fronte comune’ e lavorare tutti insieme per far conoscere sempre più dal punto di vista turistico la nostra splendida città. Ci tengo a sottolineare poi che, anche quest’anno, abbiamo cercato di dislocare iniziative in tutte le zone, frazioni comprese con le serate di cinema all’aperto, inoltre è stata nostra precisa volontà realizzare molti eventi gratuiti in modo da renderli fruibili a tutti”.

Gaia poi spiega: “Il calendario presentato, che prevede la programmazione dei 3 mesi estivi (giugno, luglio, agosto), sarà facilmente consultabile sia attraverso il materiale cartaceo che proporremo che, soprattutto, on-line grazie alla particolare cura che intendiamo riservare alla parte social. I social network, infatti, sono sempre più usati, dai giovani e non solo, per scovare informazioni turistiche o relative agli eventi, per questo abbiamo deciso di appoggiarci a professionisti del settore che sapranno adottare la strategia comunicativa migliore per un’Albenga sempre più turistica e che merita di essere scoperta in ogni suo aspetto.”

“Sono gli elementi del logo a definire l’impostazione dell’immagine coordinata – afferma Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki. – Elementi estrapolati singolarmente, che con la loro irregolarità contribuiscono a conferire leggerezza e solarità, quasi ad evocare le linee di Mirò. Il tutto nasce spontaneamente, le forme irregolari accolgono le immagini simulando dei passe-partout. I 5 tematismi sono la nota di colore che identifica gli ambiti: Cultura&Storia, Mare&Spiaggia, Natura&Outdoor, Food&Lifestyle, Eventi. Il gioco è la parola chiave per una ripresa all’insegna della spensieratezza. Il claim è ‘Morethansummer. Molto di più di una semplice estate: oltre il sole, il mare, il divertimento’. Albenga è un’esperienza tra storia, cultura, eventi, gusto, sport e natura immersi in uno scenario unico fra verde e blu, tutto da scoprire”.

“Voglio complimentarmi innanzitutto con il vicesindaco Passino e con l’assessore Gaia per quanto stanno facendo per attestare sempre più Albenga nel panorama turistico internazionale – il commento del sindaco Riccardo Tomatis Un ringraziamento poi va a tutti gli attori che in piena sinergia tra loro e con l’amministrazione lavorano per continuare a far conoscere Albenga in tutti i suoi aspetti. Il nostro territorio, infatti, ha caratteristiche in grado di soddisfare le richieste di tutti i turisti e i visitatori. Dal mare all’entroterra, dall’enogastronomia all’outdoor, dalla cultura che si respira nel nostro centro al divertimento, questo e molto altro si può trovare su un territorio da vivere tutto l’anno. I risultati che si stanno ottenendo grazie anche a una pianificazione turistica attenta realizzata in piena condivisione con associazioni, rappresentanti di categoria (CLT) e privati, sono sotto gli occhi di tutti, basta girare per il nostro centro storico, i nostri viali e al mare per vedere gruppi di turisti di ogni nazione, famiglie e giovani ammirare e vivere la nostra splendida Albenga”.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Giugno

Giovedì 2

FESTA DELLA REPUBBLICA

“MANIFESTAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA”

Ore 17.00 – Lungomare C. Colombo/Zona foce: cerimonia

Ore 18.00 – Lungomare C. Colombo/Zona foce: Lancio dei paracadutisti

Venerdì 3

CONCERTO D’ARPA DI SIMONA MARCHESI

Ore 21.30 – Piazzetta San Siro

A cura della Fondazione G.M. Oddi

Per info e biglietti: +39 392 1854443; www.italianticket.it – info@italianticket.it

Sabato 4

SPETTACOLO DI VARIETA’ “NAPOLI IN PALCOSCENICO”

Ore 21.00 – Cinema Teatro Ambra

A cura della Compagnia teatrale Masaniello – ospite Margherita Fumero

Biglietto 15 euro – prevendita a partire da venerdì 27 maggio presso la libreria Le Torri di Albenga

ALBENGA IN TAVOLA

“IL POMODORO CUORE DI BUE”

Ore 10.00 – 15.00 – Piazza IV Novembre

Show cooking, esposizione e vendita prodotti, in collaborazione con l’Istituto Agrario e Alberghiero “Giancardi- Galilei-Aicardi” e la Cooperativa Ortofrutticola

Mercoledì 8

SAGGIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAMELI/ALIGHIERI AD INDIRIZZO MUSICALE

Ore 20.30 – Istituto Comprensivo Albenga 1 – Piazza San Michele

Giovedì 9

“PACCINI IN PIAZZA” ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE T. PACCINI

Ore 10.00 – Piazza San Michele, Piazza IV Novembre, Piazza dei Leoni, Piazza San Domenico

Istituto Comprensivo Albenga 2

Laboratori itineranti in collaborazione con Liceo G. Bruno e Compagnia Teatrale Kronoteatro

Venerdì 10 e sabato 11

FESTIVAL DELLA CANZONE DIALETTALE LIGURE

ore 21.15 -Opere parrocchiali San Giorgio

Sabato 11

SAGGIO DI FINE ANNO

ore 20.30 – Palamarco – Regione Campolau

A cura dell’ASD Ginnastica Ligure

Da mercoledì 15 a domenica 19

SPORT SHOW

Tutte le sere dalle ore 18.00 – Area Opere Parrocchiali San Giorgio

Cinque giorni di cultura, sport, promozione, hobby e volontariato

Venerdì 17

CONCERTO SLOT MACHINE BAND

ore 21.30 – Lungomare C. Colombo fronte Piscina Comunale

Sabato 18

CERIMONIA DI CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2021-2022 – UNITRE

Giardini Clinica San Michele – ore 16.30

Saluto del Presidente e consegna Sigilli Accademici

ore 17.00

“Le donne nella Divina Commedia” – Prof. Gianni Ballabio

ore 18.30

“Le donne di Fabrizio De André” – Gruppo musicale “Il ClanDestino”

Al termine sarà offerto un rinfresco a cura della Direzione della Clinica San Michele

Lunedì 20

I LUNEDI’ CULTURALI DELL’UNITRE

ore 21.00 – Piazza Trincheri

“Onde Barocche. Capolavori diocesani tra il 1600 e 1750”

Don Mauro Marchiano – Direttore Museo Diocesano

Dal 24 al 26 giugno

UN MARE DI EMOZIONI

Tutti i giorni dal pomeriggio – Lungomare A. Doria e C. Colombo

Tre giorni di spettacolo, musica, gastronomia e artigianato.

Sabato 25

CONCERTO DI MAX GAZZE’

Per info e biglietti: +39 392 1854443 – www.italianticket.it – info@italianticket.it

Domenica 26

SPETTACOLO DI MUSICA E ARTE

ore 21.00 – Campetto Parrocchia Sacro Cuore

Lunedì 27

I LUNEDI’ CULTURALI DELL’UNITRE

ore 21.00 – Piazza Trincheri

“La Cattedrale: cuore della città e libro di pietra” – Prof. Carlo Lanteri

Martedì 28

SAGGIO DANZA – PRO ART DANZA

ore 21.00 – Piazza del Popolo

Luglio

Venerdì 1

CORTEO STORICO

ore 20.30 – Partenza dal seminario vescovile al Santuario di N.S. di Pontelungo

Sabato 2

FESTA N.S. DI PONTELUNGO

ore 14.30 – Viale Pontelungo: fiera

ore 18.00 – Area esterna al Santuario: S. Messa e a seguire processione

ore 21.30 – Area esterna al Santuario: Concerto del Corpo Bandistico di Pontelungo

ore 23.00 – Spettacolo pirotecnico

Domenica 3

GRANDE PARATA 39° MEETING INTERNAZIONALE, FIAT 500

ore 8.00 – 11.00 – Viale Pontelungo

CONCERTO D’ARPA DI SIMONA MARCHESI

ore 21.30 – Piazzetta San Siro

A cura della Fondazione G.M. Oddi

Lunedì 4

I LUNEDI’ CULTURALI DELL’UNITRE

ore 21.00 – Piazza Trincheri

“Curiosità inedite su Albenga e dintorni” – Gerry Delfino

CINEMA SOTTO LE STELLE

ore 21.00 – Campo da calcio, Opere Parrocchiali – Leca

Dal 7 al 9 luglio

ALBENGA RACCONTA

Auditorium San Carlo, Piazza San Michele e Piazza IV Novembre

In Piazza IV Novembre apertura della “Libreria del Festival”

Storie animate all’ombra delle Torri – Tre giorni di cultura

Appuntamenti al mattino per le scuole e, dal tardo pomeriggio, incontri con autori, laboratori per bambini,spettacoli di musica e teatro

Per info e aggiornamenti www.albengaracconta.it

Domenica 10

ZINGARATE

ore 21.30 – Nuova Piazza al mare

Teatro ragazzi a cura di Kronoteatro

Per info e prenotazioni: www.terrenicreativi.it – info@kronoteatro.it – +39 3500580311

Dall’8 al 10 luglio

SAGRA DEI 4 D’ALBENGA

Tutte le sere dalle ore 19.00 – Opere parrocchiali di Campochiesa

Lunedì 11

CINEMA SOTTO LE STELLE

ore 21.00 – Chiostro San Bernardino – Vadino

SPETTACOLO DI MUSICA E ARTE

ore 21.00 – Piazza del Popolo

A cura della Parrocchia Sacro Cuore

Giovedì 14

CENA IN BIANCO

ore 20.30 – Centro storico

Per info e prenotazioni rivolgersi alla Croce Bianca o alla Veggia Arbenga

Dal 15 al 17 luglio

SAGRA DEL SACRO CUORE “FESTA GRANDE”

Tutte le sere dalle ore 19.00 – Campetto Parrocchia Sacro Cuore

Sabato 16

“PARKINSON: VELA E NATURA”

A cura dell’APS “Prendiamoci per mano”

Ore 10.00 – Auditorium San Carlo

Conferenza “Parkinson e terapie complementari” – relatori Dott. Nicola Modugno IRCCS centro Neuromed di Pozzilli, Dott.ssa Silvia Della Morte, Equipe neurologia Ospedale S. Martino. Interverranno inoltre la Dott.ssa Silvia Mecca, la Dott.ssa Ilaria Moreno e la Caregiver Paola Nocera.

Ore 15.30 – Opere Parrocchiali San Giorgio

Workshop di arte terapia e kintsugi con le Dott.sse Silvia Della Morte, Silvia Mecca e la maestra di ceramica Marisa Borra.

Per info e prenotazioni: pagina facebook Parkinson Liguria – Prendiamoci per mano aps o al numero 351 5459813

COMMEMORAZIONE ANNA MARIA

ore 16.30 – Spiaggia Clinica San Michele, Viale Che Guevara

75° Anniversario del naufragio della motobarca “Annamaria”

Commemorazione ufficiale segue messa

I CANTERINI DEL TRALLERO’ DI ALBENGA CANTA

ore 21.30 – Chiostro Ester Siccardi

Domenica 17

JOVA BEACH PARTY

ore 15.00 – Ippodromo di Villanova d’Albenga

Lunedì 18

CINEMA SOTTO LE STELLE

ore 21.00 – Piazza della Chiesa Lusignano

Dal 21 al 24 luglio

PALIO STORICO DI ALBENGA

Tutte le sere dalle ore 19.00 – Centro Storico

Albenga torna al 1227 attraverso eventi rievocativi, giochi, taverne medioevali e con la sfida tra i quattro quartieri del centro storico Santa Maria, Sant’Eulalia, San Siro e San Giovanni.

Lunedì 25

CENA MEDIEVALE

ore 20.45 – Piazza San Michele

Info e prenotazioni www.paliostoricoalbenga.it – www.rievocatoriingauni.it

ZINGARATE

ore 21.30 – Nuova Piazza al mare

Teatro ragazzi a cura di Kronoteatro

Per info e prenotazioni: www.terrenicreativi.it – info@kronoteatro.it – +39 3500580311

Dal 26 al 31 luglio

SAGRA DU MICHETIN

Tutte le sere dalle 19.00 – Opere Parrocchiali San Giorgio

Giovedì 28

CONCERTO DELL’ACCADEMIA MUSICO VOCALE INGAUNA E. MARCELLI

ore 21.00 – Piazza San Michele

Venerdì 29

PROGETTO FESTIVAL

ore 21.30 – Piazza Nuova al Mare

Le canzoni più amate del Festival di Sanremo

Sabato 30

IL PIU’ BELLO D’ITALIA

ore 21.00 – Piazza Nuova al Mare

Tappa della selezione regionale

Sabato 30 e domenica 31

TORNEO DI WARHAMMER DELLE TORRI

ore 9.00 – Piazza Corridoni

A cura dell’Associazione Governo Ombra

Domenica 31

GIRONDA ALBENGANESE

ore 9.00 – 16.00 – Circolo Nautico – Lungomare A. Doria

Regata velica di optimist e altre derive, a cura di AS Circolo Nautico Albenga

Agosto

Lunedì 1

CONCERTO DI IMPROVVISAZIONE ORGANISTICA di ANDREA VERRANDO

ore 21.15 – Cattedrale San Michele

Anteprima dell’Albenga Jazz Festival. A cura di Le Rapalline in jazz APS in collaborazione con l’Associazione Vallinmusica

CINEMA SOTTO LE STELLE

ore 21.00 – Piazza Falcone e Borsellino San Fedele

Dall’1 al 7 agosto

TERRENI CREATIVI

Nelle aziende agricole della Piana, Festival multidisciplinare, teatro, danza, musica

Per info e prenotazioni: www.terrenicreativi.it – info@kronoteatro.it – 3500580311

Dal 5 al 7 agosto

SAGRA “A VAIN PE MANGIA’ BEN”

Tutte le sere dalle ore 19.00 – Opere Parrocchiali di Vadino

Sabato 6

CONCERTO “PIANO B”

ore 21.30 – Piazza del Popolo

Lunedì

CINEMA SOTTO LE STELLE

ore 21.00 – Piazza della Chiesa Campochiesa

SUMMER TOUR 2022

ore 20.45 – Nuova Piazza al mare

Serata di intrattenimento con show di cabaret

Martedì 9

VADINO IN FESTA

ore 20.00 – Piazza Pertini

Serata di intrattenimento musicale a cura del gruppo “Piano B”, stand gastronomici e giochi per bambini

CONCERTO DI CORNAMUSA DI FABIO RINAUDO

ore 21.30 – Piazza dei Leoni

A cura della Fondazione G. M. Oddi

Per info e biglietti: +39 392 1854443 – www.italianticket.it – info@italianticket.it

Mercoledì 10

EMYS AWARD 2022 con LO SPETTACOLO DI CABARET DI ENZO IACCHETTI

ore 21.30 – Nuova Piazza al mare

Premio Turistico della Città a personalità di rilievo a livello nazionale che hanno un legame con Albenga.

SPETTACOLO PIROTECNICO

ore 23.00 – Molo darsena

Giovedì 11

MISS ALBENGA SUMMER

ore 21.30 – Nuova Piazza al mare

Venerdì 12

CALICI DI STELLE

ore 19.00 – Chiostro di San Bernardino

Serata di degustazione dei vini locali con intrattenimento musicale

Per info e prenotazioni: Ufficio IAT, Piazza San Michele. +39 335 5366406 iat@comune.albenga.sv.it

ZINGARATE

Ore 21.30 – Nuova Piazza al mare

Teatro ragazzi a cura di Kronoteatro

Per info e prenotazioni: www.terrenicreativi.it – info@kronoteatro.it – +39 3500580311

Dal 12 al 14 agosto

SAGRA DEL BUDINO DELLA NONNA

Tutte le sere dalle ore 19.00 – Opere parrocchiali di Leca

Sabato 13

SERATA PAELLA

ore 19.30 – Piazza del Popolo

A cura del Caffè letterario “Ai Giardinetti”

Dal 13 al 15 agosto

FERRAGOSTO AL MARE

Tutte le sere dalle ore 21.30 – Nuova Piazza al mare

Tre giorni di musica pop e cover: 13/08 Studio 54; 14/08 Libero Arbitrio; 15/08 Stavolta mia moglie mi manda a funk

Martedì 16

I CANTERINI DEL TRALLERO’ DI ALBENGA CANTA

ore 21.30 – Piazza San Michele

Mercoledì 17

CONCERTO BANDA VERDI

ore 21.30 – Piazza San Michele

Giovedì 18

CONCERTO DELL’ACCADEMIA MUSICO VOCALE INGAUNA E. MARCELLI

ore 21.30 – Piazza San Michele

Memorial Moreno

Dal 18 al 21 agosto

SAGRALEA

Tutte le sere dalle ore 19.00- Aree della sagra del Pigato a Salea d’Albenga

Dal 19 al 21 agosto

CONCERTANDO TRA I LEONI

ore 21.00 – Piazza dei Leoni

Tre giorni di concerti e cultura

Domenica 21

FASHION PARTY

ore 21.30 – Nuova Piazza al mare

Lunedì 22

CINEMA SOTTO LE STELLE

ore 21.00 – Piazza della Chiesa – Bastia

Dal 22 al 24

ALBENGA JAZZ FESTIVAL

ore 18.00 – Piazza Trincheri

Ore 21.30 – Piazza San Michele

a cura di Le Rapalline in Jazz APS

Giovedì 25

CONCERTO EUFONIA

ore 21.00 – Piazza dei Leoni

Evento di raccolta fondi a favore dell’Ass.ne ANT Albenga – Ingresso a offerta libera

Venerdì 26

CONCERTO PER PIANOFORTE “CROSSING IN THE SEASON”

ore 21:00 – Piazza dei Leoni

Alberto Luppi Musso accompagnato dall’allieva Lucrezia Ferrara

Sabato 27

LA MUSICA CHE GIRA IN CENTRO

ore 17.00 – Concerti nelle piazzette del Centro Storico

Cantautori locali e non a cura dell’Ass.ne “Lo Zoo”

CALICI DI MUSICA

ore 19.00 – Piazza dei Leoni

Degustazione di vini delle Aziende della Piana con concerto di pianoforte di Veronica Rudian

Domenica 28

SPETTACOLO TEATRALE “ORFEO A PEZZI”

ore 21.00 – Piazza dei Leoni

A cura della Compagnia teatrale “Le mani e le nubi teatro”

Dal 29 agosto al 04 settembre

ALBENGA IN TAVOLA “LA ZUCCHINA TROMBETTA”

Piatti e ricette a tema nei ristoranti, gelaterie e bar della Piana

MERCATINI

Mercatino del CIV

Piazza IV Novembre – Centro storico

Ogni secondo sabato del mese

Mercatino dell’antiquariato

Viale Martiri della Libertà

19 giugno – 17 luglio – 21 agosto

Mercatini al mare – Artigianato e hobbismo

Lungomare

Ogni venerdì, sabato e domenica di luglio e agosto

Tanto au muggiu

Centro storico

17/18 giugno, 15/16 luglio, 19/20 agosto

SERATE MUSICALI E DI INTRATTENIMENTO DEI LOCALI

CAFFE’ LETTERARIO “AI GIARDINETTI”

Dal 29 giugno fino al 31 agosto “Ballo liscio” tutti i mercoledì dalle ore 21.00

Dal 30 giugno al 25 agosto “Pagliaccio Pampero” tutti i giovedì dalle ore 21.00

Dal 5 luglio al 30 agosto “Il gioco degli scacchi” tutti i martedì dalle ore 21.00

PIZZERIA LE ANFORE musica dal vivo tutti i lunedì di luglio e agosto, dalle ore 20.00

PIZZERIA IL CANDIDATO musica dal vivo tutti i mercoledì da maggio a settembre, dalle ore 20.30

RISTORANTE 8 FOOD martedì 7 AGOSTO “Geddo Live” ore 21.30 Domenica 28 AGOSTO “La Buridda di Manila” dalle ore 20.00

DOLCEVITA musica dal vivo il primo e il terzo lunedì del mese di giugno, luglio e agosto dalle ore 21.00

I VENERDI’ DEL VIALE musica e intrattenimento su Viale Martiri della Libertà a cura dei commercianti dall’ 8 luglio al 2 settembre tutti i venerdì d’estate più sabato 6, 27 agosto dalle ore 19.00

BAGNI ITALIA latino americano tutti i martedì, dj set sulla spiaggia e musica dal vivo i venerdì di giugno, luglio e agosto dalle ore 18.00

FESTIVAL DE GLACES musica dal vivo tutti i venerdì dal 1° di giugno a metà agosto dalle ore 21.00

CAFFE’ NOIR musica dal vivo e dj set 4 giugno, 12 giugno, 16 luglio, 26 luglio, 5 agosto, 20 agosto, 10 settembre ore 21.00

RISTORANTE AL NAUTICO degustazione di pesce crudo del Nautico con Bollicine dall’Italia dal 6 giugno tutti i lunedì

EX ATELIER musica dal vivo o cene a tema tutti i giovedì di luglio e agosto serate dalle ore 18.30

BAR DA EDO musica dal vivo tutti i giovedì di giugno dalle ore 18.30

G. 12 giugno “Margot” in concerto dalle ore 18.00/3 agosto “Pewee’s problem band” in concerto dalle ore 21.00

FA FUMME musica dal vivo tutti i martedì da metà giugno a metà settembre dalle ore 20.00

BAGNI INGAUNIA musica dal vivo o dj set tutti i venerdì e i sabati di giugno, luglio, agosto dalle ore 19.00

TWENTIES COKTAIL CLUB – Poker of Folk 5 giugno con Giulia Mei ore 21.30/ 12 giugno con Federico Sirianni ore 21.30