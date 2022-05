Nuoto artistico, la Doria Loano ha organizzato con successo il Trofeo di Primavera

Loano. Domenica 15 maggio, presso la piscina del palazzetto dello sport E. Garassini di Loano, si è svolto il Trofeo di Primavera Confsport di nuoto artistico, primo trofeo organizzato da Doria Nuoto Loano e Confsport sul territorio ligure.

Banco di prova superato in maniera egregia con 35 esibizioni declinate nelle sessioni Solo, Duo, Trio, Squadra e Combinato che hanno visto la partecipazione di un centinaio di ragazze.

Il Programma Tecnico è stato svolto dalle categorie Giovanissime, Esordienti B, A e Ragazze. Mentre le categorie Junior e Assoluti si sono cimentate nel Programma Libero che ha dato la possibilità alle ragazze di svolgere esercizi senza alcun tipo di limitazione per la scelta della musica, il contenuto e le coreografie, come invece previsto dagli elementi obbligati del Programma Tecnico.

Ottime prestazioni delle atlete della Doria Nuoto Loano, che hanno conquistato una pioggia di medaglie regalando emozioni al pubblico ed alle allenatrici in vista delle prossime gare organizzate dalla FIN sia a livello regionale che nazionale a cui parteciperanno le sincronette nei prossimi mesi.

I prossimi appuntamenti per la squadra loanese: 28 e 29 maggio manifestazione nazionale FIN per le categorie Juniores, Seniores ed Assoluti presso la piscina Sciorba di Genova; 19 giugno Liberi per tutte le categorie; 24 e 26 giugno manifestazione nazionale FIN categoria Ragazze a Gubbio.