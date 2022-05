Noli 2022, rush finale per le liste: sarà corsa a tre

Noli. Dopo la lista ufficiale già presentata da “Prospettiva Noli” e il candidato sindaco Ambrogio Repetto, anche gli altri schieramenti hanno ultimato gli atti formali in vista del voto per le elezioni comunali del 12 giugno.

Alla fine sarà una sfida a tre: oltre a Repetto, tornato sulla scena politico-amministrativa, in campo “In Repubblica 3.0” di Marina Gambetta e “Noli nel Cuore” di Marino Pastorino. Delle cinque potenziali liste sulla griglia di partenza ne sono rimaste tre: dopo Marco Genta, anche l’ex sindaco Giuseppe Niccoli ha rinunciato alla corsa elettorale dopo aver annunciato la lista “Rinascimento Nolese”.

Dopo l’annuncio l’improvviso ritiro, al seguito di trattative di accorpamento con la Gambetta per unire le forze e ridurre le compagini presenti alle urne: tentativo fallito, così ecco l’ultimo colpo di scena da “bluff”, con un secondo annuncio a stretto giro di candidatura, “in realtà una ultima mossa per smuovere le acque e chiudere una intesa che avrebbe potuto condurre alla vittoria…” afferma oggi lo stesso Niccoli, che ha lasciato “libertà di voto” ai suoi sostenitori.

Domani il termine ultimo per la presentazione delle liste. E intanto nel territorio nolese proseguono a pieno ritmo gli incontri elettorali dei tre candidati sindaci, pronti al rush finale della sfida elettorale. Proprio con il ritiro di Niccoli, determinanti potrebbero essere i suoi circa 250 sostenitori, che fanno certamente gola in una piccola località di elettori.

La scrematura delle forze in campo, rispetto al quadro iniziale, non farà certo mancare una lotta all’ultimo voto, compresi gli indecisi che potrebbero far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra.

Infine l’ambito politico-partito, da tutti “rigettato”, per evidenziare il fattore “civico” delle rispettive liste, ma presente almeno a livello indiretto: il centrosinistra vicino ad Ambrogio Repetto, Lega e Fdi a Marino Pastorino, mentre il M5S a Marina Gambetta. Apparentemente assenti dalla scena elettorale nolese Cambiamo e Forza Italia, così come la componente centrista dell’Udc: anche in questo caso le simpatie di pochi elettori potrebbero, alla fine, risultare decisive.